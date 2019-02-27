智能音箱很酷炫　個資全都「錄」小心流到中國大陸

▲智能音箱多為大陸品牌，消費者的個資冒很大的風險。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

2019是人工智慧、物聯網與雲端服務等智能終端應用，特別是智慧家庭與車聯網等商品普及與爆發年。尤其中國大陸製的智能音箱透過大數據、以及雲端技術等，將消費者的個資蒐集再反饋與消費者互動。

KPMG數位科技安全服務執行副總經理謝昀澤表示，以過去在英文市場發展的智能音箱為例，因為中文化與人工智能及語意感知科技大躍進，使得中文的智能音箱能力大增。智能音箱的好處是，不僅具有過去播放的功能，還能夠選歌、與消費者對話，排解現代人寂寞的問題，不過智能音箱多為大陸製，包含華為、小米、百度等，背後隱藏巨大的個資風險以及隱私風險。

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以智能音箱來說，每個智能音箱約有6-8個收音器，在智慧音箱的5-10公尺內說話，都會被聆聽，家庭生活隱私、無所遁形。過去智能音箱多為歐美製，近期華人已經能夠自製智能音箱，中文理解能力已經大為躍進，不過多是大陸製品，即使是台智能音箱零件也多為大陸製，且價格昂貴許多，使得消費者的隱私更容易落入風險之中。

智能音箱的資料內容透過與消費者的互動，將隨時蒐集與儲存使用者對話大數據，包括使用者的各種喜好與生活作息等隱私的資訊。

多數的智能音箱，大多是大陸品牌，價格在新台幣1,000多元即可購入，相對於台灣更具有競爭力，且台灣品牌與大陸廠商高度合作，很難保個資流入大陸。

智能音箱還可以與其他產品互動，少有其他網路防護機制如果遭到入侵其他家庭產品，若遭到入侵，包含智慧電視、智慧攝影機等，都都會受到影響。消費者可能不太想個資流向中國大陸，目前就只能使用歐美品牌，不過大多數只能用英語溝通，中文就很難溝通。