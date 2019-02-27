核電廠3月排定多項檢測　原能會緊盯核安台電說不影響供電

▲台電核二廠將在3月份進行降載，核三廠則是3月4日進行燈火管制測試，原能會說會緊盯相關電廠操作確保核安，台電則說，供電讓有餘裕，不影響整體供電。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

原能會今天（27日）發出公告，說台電核三廠3月4日將進行「電廠燈火管制」測試，台電說，這只是例行的檢驗工作，受影響的只有廠區內，整體供電能力不受影響。

原能會今天發出公告指出，核三廠預定在3月4日傍晚6點到8點進行「電廠燈火管制測試」，到時候受影響的區域有11.4 kV第一、二、三饋線及 廠界輻射偵測站編號302、303、305、307、308之監測數據仍持續記錄，不過數據即時傳送網路功能可能受影響，另外電廠大門及後門即時資訊看板斷電，無法顯示即時監測資訊。

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原能會說，會要求台電所屬核設施即時輻射監測站已有不斷電系統，以確保監測數據紀錄不中斷。

台電發言人徐造華說，電廠的燈火管制是例行性的工作，不會影響到廠區外的供電，只有廠區對外的即時看板會熄滅，請民眾不必擔心。徐造華解釋，燈火管制是指空襲或是有狀況時，切換時是否能全部熄滅，被免被攻擊對象盯上，且這樣的工作已經行之有年，是在執行該有的檢驗程序。

另外在228連假當中，台電核二廠1號機及2號機，分別會在3月1日及2日進行降載例行測試，原能會持續監控電廠運轉安全，台電則說，連假幾天因民眾放假工廠休息，預估用電量會比上班日來的下降，核電廠降載並不會造成缺電的狀況。

▼台電核二廠將在3月份進行降載，核三廠則是3月4日進行燈火管制測試，原能會說會緊盯相關電廠操作確保核安，台電則說，供電讓有餘裕，不影響整體供電。（圖／台電提供）