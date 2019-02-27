4月起電價估漲3%　每月用電千度多花百元

▲經濟部3月中將召開電價審議委員會，推估4月起新電價一口氣恐漲3%，換算每月用電千戶的家庭，每個月電費就要多支出100元。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

經濟部3月中將開電價審議委員會，會中將決定今年4月起的新電價，由於去年電價只調整過一次，且還未反應國際能源價格，推估這次電價就會上漲3%，若以過去經濟部設定家戶每月用電千度來計算，每月電價多支出百元。

據了解，經濟部在去年9月召開去年度第二次電價審議委員會，要決定從去年10月開始到今年3月的電價，由於去年夏季接連遭遇大雨，部份地區淹水民眾受苦，經濟部因此宣布「電價凍漲」來穩定物價，因此整體電價從去年4月實施至今都沒有調整。

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由於國際能源價格不斷飆漲，相關的原油價格也漲上每桶70美元，代表國際上對能源需求量大，價格維持在高點，且去年電價該漲而未漲，因此今年電價審議委員會就必須面對從去年累積的漲幅，但受限電價一次調漲有3%的天花板上限，因此這次漲價，最多也只能漲3%。

依照過去資料顯示，經濟部在設定電價調整級距時，會把民生用電設定在500度度以下不調整，這樣讓8成的家戶不受影響，讓500到700度、700到1000度及1000度以上三個級距的用戶電費往上增加，希望達到「以價制量」的方式來降低用電量。

若依去年4月電價調漲的幅度來推估10月電價漲幅，每月用電500度以下不調整，其餘用電級距都往上調，每月用電1000度以上，10月電價支出每月恐再多百元。

▼經濟部3月中將召開電價審議委員會，推估4月起新電價一口氣恐漲3%，換算每月用電千戶的家庭，每個月電費就要多支出100元。（圖／取自台電網站）