2019金鵰微電影獎倡永續理念　台泥拿下七項大獎



▲台泥副董事長辜公怡（右）從李崗導演（左）手中接下七座大獎。（圖／台泥提供）

記者劉姵呈／綜合報導

「2019台灣金鵰微電影展」頒獎典禮今（27）日於光點華山舉辦，國內水泥龍頭股台泥（1101）首次參賽，就在與眾多指標性服務、金融業者競逐下，以企業形象影片「The future is worth it.」脫穎而出，不僅榮獲最大獎「年度最佳影片」，同時被評審評選為「最佳經營治理」。

台泥表示，此次參賽在其他分項獎項「拍攝創意」、「原創劇本」、「拍攝技巧」、「社會共融」、「環境資源」也都上榜，共榮獲七項大獎，創下單一企業全壘打記錄。

而「2019台灣金鵰微電影展」是由財團法人台灣永續能源研究基金會及台灣企業永續學院主辦，由李崗導演擔任審團主席、台泥副董事長辜公怡代表董事長張安平出席受獎。

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然而，面對日益減少的地球資源，台泥以一種積極主動的態度，在大自然裡找到了一個平衡的生存方式－循環經濟。

台泥表示，「The future is worth it.」影片耗時一年以上的籌備時間，張安平更親力親為，親自參與策畫和文稿，短短七分鐘，試著從人類演化過程，追求穩定的居處，因而發明了水泥的歷史說起，水泥建造了港口與碼頭，築起了堤防與海牆，甚至你我今時今日時時刻刻使用的道路，橋梁，捷運系統，水泥的穩定量產、便宜、普及，促成人類建築史往前邁進一大步。

台泥董事長張安平從2017年初上任起便期許台泥以成為「一個處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司」，並推動兼具人文與文創的「台泥水泥手作工作坊」新模式，以一種更有溫度的方式與社會溝通對話。

如同台泥董事長張安平在影片中所陳述：「台泥始終都在與人類種種生活樣貌相處，不斷調整人與居住環境複雜關係的台泥，帶著循環經濟，綠色永續的全新思維，以一種積極主動的態度，一邊解決問題，一邊走出了全新的道路。」