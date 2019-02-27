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野營沒搭帳篷！他半夜突感「好溫暖」　下秒景象嚇壞眾人

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▲ 動物學家沃克在野外露營，半夜醒來發現身旁躺了一隻獵豹 。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）

國際中心／綜合報導

許多人喜歡與寵物一起睡覺，但你有想過抱著獅子、老虎、獵豹等掠食動物進入夢鄉，會是什麼樣的感覺嗎？美國動物行為學家沃克（Dolph Volker）過去在野外露營時，因為裝備輕便，連帳棚也沒有帶，晚上睡覺就只簡單蓋了一件棉被與被單來保暖，睡著睡著，他突然覺得身體暖和了起來，沒想到一睜眼，身邊竟然多了位特別的「動物朋友」，讓他嚇了一大跳。

據《每日郵報》報導，喜愛野生動物的沃克，在南非獵豹保護公園擔任了近5年的志工，有一次他為了能近更距離的與獵豹接觸，決定在進入獵豹區過一夜，大膽的他幾乎什麼裝備也沒有帶，連帳棚都沒搭上，索性就在草原上鋪著被單與棉被，放心的呼呼大睡起來。

本來還有些寒意，不過沃克慢慢感覺到身體溫暖了許多，於是他好奇的睜開眼睛，這才發現原來是一隻小獵豹正在他的周圍徘徊。雖然鏡頭下的畫面讓人看了都有些緊張，但其實這隻小獵豹是在沃克的呵護、照料下長大，早已經和沃克培養了深厚的感情，根本不會做出傷害他的舉動，反而就像一隻「大貓咪」一樣，伸出舌頭輕舔沃克的臉頰與頭頂，不時向他撒嬌。

▲ 小獵豹就像一隻大型貓咪一樣，舔舐沃克，向他撒嬌 。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）

小獵豹最後更直接蜷縮整個身體，依偎在沃克身旁陷入熟睡，沃克也在輕撫小獵豹後，將它毛茸茸的身體當成枕頭，就這樣一起進入夢鄉，畫面看起來相當溫馨。

沃克提到，獵豹在他身邊時睡著，會發出類似貓咪的呼嚕聲，但獵豹在與其他同類一起睡覺時，卻反而不會發出這種聲音，這就代表自己對牠而言，有著一定的身分地位。

▲ 沃克最後將小獵豹的身體當成枕頭 。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）

但沃克也呼籲，一般人千萬不要隨便嘗試這麼做，如果在野外遇到這類大型的掠食者，還是必須保持警戒心，鎮定的以正面對著牠們的方式，慢慢向後退，直到離開牠們的視線為止，「絕對不要轉身拔腿就跑，因為這樣的動作會激發牠們身為掠食者追蹤獵物的本能，反而更容易發動攻擊。」

▼ 沃克依偎著小獵豹一起入睡，畫面相當溫馨。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）

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關鍵字：美國,南非獵豹保護公園,沃克,Dolph Volker,北美要聞

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