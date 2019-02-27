陳冲病癒馬不停蹄　提宗教團體納入財團法人法規範

▲前行政院長陳冲大病初癒，即馬不停蹄，今日關心宗教團體應納入財團法人法。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

前行政院長，新世代金融基金會董事長陳冲演講時針對財團法人法提出四大建議，包括對大小型財團法人的分流管理、宗教團體納入規範、督促大型財團法人成立自律組織，並重新檢討財團法人免繳所得稅的66項稅法。

陳冲去年大病一場，昨（26）日才首度空開露面，今（27）日再一場資誠舉辦「財團法人新時代」再度露面，演講時長大約30分鐘，但是僅是身體較為虛弱，所以是坐著演講，但是長達30分的演講並無中斷。

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不過，財團法人法修正案並未納入宗教類財團法人，當時是考量到宗教團體與一般法人仍有所不同。陳冲認為，實務上純宗教如教義研究、傳播、教育等事項不用放入財團法人法，但財務及非宗教等還是要受一般原則規範，以一視同仁的標準監督較為合適。

財團法人過去作為長期的持股工具，企業可透過捐贈方式挹注資金給財團法，再由財團法人回購企業股票、長期持股，既可鞏固經營權又有租稅優惠。

在輿論壓力下，我國財團法人法修正案終於在去年（2018）年通過並且今年2月正式上路，限制財團法人買股不得超過財產總額5％，不過不溯既往。