2019薪酬過高CEO黑名單　他的年薪是普通員工的4987倍

非營利組織As You Sow自2015年起開始對世界大型企業的CEO收入進行研究,近日該組織公布了2019「薪酬過高CEO」排行,令人意外的是,遊戲知名大廠動視暴雪(Activision Blizzard)和美商藝電(EA)雙雙入榜。

公司的領導者究竟應該領多少薪水才是合理?As You Sow透過股東回報計算出各大企業的CEO年收入,經As You Sow統計,標普500企業的中位數薪資比例約為142:1。相較之下,動視暴雪比例達301∶1,美商藝電則為371∶1,As You Sow列出的榜單中,幾乎所有公司比例都超過了300∶1。

這份報告是在動視暴雪及美商藝電兩家遊戲大廠發布最近財報後才公佈的。動視暴雪在裁撤上百名員工的同時,卻在2018年達到了創紀錄的營收表現。與此同時,因《戰地風雲5》(Battlefield V)等遊戲表現不佳,美商藝電可說是經歷了一個「困難的季度」,不過隨著《Apex 英雄》(Apex Legends)意外一炮而紅,美商藝電的運勢有望逆轉。

據As You Sow發布的排行榜,CEO領取超額薪酬排名第一的企業為美國交通運輸、住宿類公司Fleetcor,該公司CEO Ronald F. Clarke去年年薪為5264.38萬美元,是員工薪資中位數的1517倍。

薪酬比例差距最大的為美國的跨國玩具製造公司美泰兒(Mattel)CEO Margo Georgiadis。該名CEO去年的年薪為3127.5萬美元,不過該公司員工薪資中位數僅6271美元,這意味著美泰兒CEO去年的年薪為員工薪資中位數的4987倍。

在排行榜中,年薪最高的CEO為鐵路公司CSX運輸的執行長Hunter Harrison,其去年年薪約達1.51億美元。其次為博通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock Tan),去年年薪約為1.03億美元,同時他也是「百大CEO薪酬過高名單」第3名,不過該公司並未揭露一般員工薪資中位數的水準,但估計超領薪酬8686.86萬美元。

