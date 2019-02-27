家暴社工控薪資回捐、任意調職　工會向勞動部提不當勞動行為

▲台北市社會工作人員職業工會今日到勞動部陳情，呼籲新女性聯合會停止對會員打壓，並展開協商。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北市社會工作人員職業工會今（27）日到勞動部陳情，中華民國新女性聯合會對社工疑有薪資回捐情形，並無預警約談、任意調職，讓會員備感壓力，因此呼籲新女性聯合會停止對會員打壓，並趕快開啟協商，同時也向勞動部提起不當勞動行為裁決。

台北市社會工作人員職業工會理事長沈曜逸表示，新女性聯合會對所屬社工疑似有薪資回捐情形，去年底要求員工針對台北市家庭暴力暨性侵防治中心委託進行「薪資方案選擇」經協商未果，因此8名社工今年初加入工會，委任工會跟機構進行薪資爭議的團體協約協商，不過隨後卻回函否認工會協商的資格，同時會員也開始遭受不利益對待。

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沈曜逸指出，新女性聯合會是女性權益倡導和家暴服務單位，卻藉由權力不對等的狀況下壓迫社工，明顯違機構宗旨，工會要求機構停止透過任何壓迫社工的方式，並展開對等的團體協約協商，因此向勞動部提起不當勞動行為裁決。

新女性聯合會社工表示，加入工會後，卻發生工作時間及相關福利遭刪減的情況，例如午休時間從原先的1.5個小時，如今只有1個小時，也有一名同事被調派到其他地方工作，甚至每年都有被調薪的會員，加入工會後就沒有調薪。此外，常常臨時通知要被約談，無形中造成壓力，「不知道每天上班要面對什麼樣的事情」。

新女性聯合會對此發出聲明，這次有8名社工委任社工職業工會進行協商，簽訂團協，不過機構從事相關性質工作的社工有29名，不符團體協約法第6條的協商資格，不具法律效力，並強調從未放棄與社工溝通，「真不知工會所言，依據為何？用意為何？若如工會所言那麼到底是要溝通還是不溝通？」

至於薪資回捐問題，新女性聯合會進一步指出，社工員任職時已說明每月薪資，這些年來沒少或晚給一毛錢，專業服務費項目本來就不是只有社工薪水而已，包括作業費、恩給性給與、非固定性給予等項目，當初為減輕社工在支出各項費用再拿單據核銷的時間，所以講好用先領的方式，再由機構統籌支付各項專業服務費項下的各項費用。