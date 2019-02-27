工會爆料惡意關廠、炒房炒地　潤泰全回應了



▲潤泰全工會痛批惡意關廠，不顧員工，潤泰全發出聲明，員工權益都已做好妥善安排，絕不任意開除。（圖／潤泰全提供）

記者劉姵呈／綜合報導

桃園產業總工會今（27）日前往桃園市府前，針對潤泰全日前宣布楊梅關廠案，造成本國與外國籍共303名員工將資遣案提出訴求，並高喊「反關廠、要工作」、「財團炒房、又炒地」、「犧牲基層工作權」，要求桃園市府介入，不得讓潤泰全申請土地變更。

楊梅二廠工會表示，潤泰全前後結束中壢廠、觀音廠，再結束楊梅廠，這是有計畫性的關廠；而且楊梅廠原有百萬訂單，但這幾年都轉移到中國大陸去生產，讓楊梅廠無法運作，卻把責任推到員工身上，現在還想把土地轉賣轉售，實在無法接受。

且工會也爆料，潤泰全楊梅紡織廠15年沒有招募員工，這些解雇的勞工約40至50歲，中年失業如何再找好工作，現在潤泰全為土地利益，接二連三關廠，政府應站在保護勞工立場捍衛工作權。

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▲潤泰全總經理徐志漳。（圖／資料照）

潤泰全球總經理徐志漳回應表示，台灣大多數紡織業都已選擇外移，僅有潤泰堅守台灣生產。楊梅廠成本過高，每年持續虧損，配合環保局法規要求，去年初投資楊梅廠水路搭排共4千萬元、鍋爐袋式集塵工程750萬元、汙泥烘乾機250萬元、染整廠靜電除塵設備350萬元等費用，協助廠區改善。

且潤泰全強調，由於公司股東達20萬人，為避免虧損日益擴大，才做出關廠決定，但員工權益都已做好妥善安排，絕不任意開除。

潤泰全球總經理徐志漳說，楊梅廠本國籍162人當中，符合退休條件93人、資遣69人，其中資遣69人已有28人辦理退休再回任人員。另41人潤泰已轉介至關係企業，和楊梅廠附近的工廠服務，目前正有4家企業提供協助。而141位外勞的部分依法提供遣散費，並要求仲介公司妥善安排其它廠區工作。

▼潤泰全楊梅廠。（圖／翻攝自googlemap）