搶攻手搖茶商機　鮮活果汁大陸三廠新產線今年完工　法人：後市看好

▲飲品台商鮮活果汁位於大陸昆山的工廠外觀。（圖／鮮活果汁提供）

記者林淑慧／台北報導

手搖茶整體市場持續成長，飲品台商擴大投資佈局。鮮活果汁表示，位於大陸昆山、廣東與天津等三廠，新建廠房及購置機器設備將於今年完工，總產能可望提升至9.5萬噸；法人預估，2019年在新產能挹注下，全年營運表現仍可望保持成長。

鮮活果汁-KY自1998年成立，為專業生產濃縮果汁飲品原物料供應商，目前擁有昆山、廣東及天津三座廠房，總產能每年可達7萬噸，主要生產非包裝的現調果汁風味飲品原料，主要產品及比重分別為果汁58%、果粒32%、果粉9%等。

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▲鮮活果汁董事長黃國晃表示，位於大陸昆山、廣東與天津的工廠新建廠房及購置機器設備將於今年完工。（圖／鮮活果汁提供）

除了在大陸擴建新產能外，鮮活果汁主管表示，昆山廠的自動倉儲系統也預計在今年上半年啟用，公司持續看好大陸華南、華北市場發展，因此積極佈建新產線搶市。

另外，看準大陸整體手搖茶市場仍持續成長，加上各家品牌業者都期望與眾不同的產業生態，鮮活果汁近年加強研發新原料，例如含餡料的「新寒天晶球」等品項，將以客製化且少量多樣化選擇的策略，進而擴大市場滲透率，並保持高毛利率表現。

依據財報，鮮活果汁2019年1月合併營收為新台幣2.51億元，較去年同期減少18.65％，主要由於2019年農曆新年在2月初，經銷商已提前至2018年12月備貨所致。