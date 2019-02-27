慧優體盤後股價重挫逾32％　歐普拉帳面損失近15億

▲美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國專營於塑身健康業務的慧優體（Weight Watchers）26日盤後股價暴跌愈32％，這讓身為股東的美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）帳面上損失近4800萬美元（約新台幣14.77億元）。

綜合外電報導，慧優體（Weight Watchers）26日公布去年第四季業績狀況，但結果令投資人失望，導致對於該公司2019年的前景出現看衰。慧優體是一間創立於1963年的塑身健康公司，執行長Mindy Grossman在一份聲明中指出，由於客戶招攬狀況不佳，並對2019年的前景感到擔憂，「但我們相信，若我們專注於發展我們的專長，長期下來經營是能獲得改善的。」

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而據FactSet統計美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）目前持有該公司約500萬股的股票，約8％。報導指出，26日收盤時，歐普拉所持股份的帳面價值為1.6018億美元（約新台幣49.3億元），但隨著慧優體26日盤後股價重挫逾32%，歐普拉所持股份的帳面價值僅剩1.121億美元（約新台幣34.5億元），蒸發近4800萬美元（約新台幣14.77億元）。

雖然如此，但其實歐普拉的原始投資仍是有賺錢的，她在2015年10月以美股6.79美元的價格購買了640萬股的Weight Watchers股票，當時價值4320萬美元，她同時也加入了該公司的董事會。