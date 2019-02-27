台彩宣布「大福彩」4月27日起停售　今頭獎上看2.3億元

▲彩券「大福彩」將在2個月後停售。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台灣彩券公司今（27）日宣佈，每週三、六開獎的電腦型彩券「大福彩」，將4月27日晚間8時起停止銷售，4月27日開獎結束後「大福彩」將正式與民眾道別。今天晚上開獎的「大福彩」頭獎金額預估上看2.3億元。

發行4年的「大福彩」將結束銷售，台彩今天宣布，4月27日為「大福彩」遊戲最後一期開獎，4月27日晚間8時起停止銷售。

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台彩公司總經理蔡國基表示，「大福彩」是2015年4月20日上市，發行近4年來累計銷售金額逾92億元，送出的總獎金超過51億元，超過811萬人中獎，其中有6人對中頭獎，最高單注獎金高達12.65億元。但考量「大福彩」銷售狀況不如威力彩跟大樂透，頭獎開出少，平均要約53期才會開出一注頭獎，認為已完成階段性任務，將於4月27日開獎結束後正式與民眾道別。

「大福彩」遊戲的玩法為40選7，每期開獎時會自1~40的號碼中隨機開出7個獎號和1個特別號，消費者的7個選號如完全對中當期的7個獎號，即得頭獎，如頭獎無人中獎，則累積至次期，其餘獎項則為固定獎金。

由於4月27日將為「大福彩」最後一次開獎，當期頭獎如無人中獎，頭獎獎金將重新分配至當期有人中獎的其餘獎項，也就是說，大福彩所有的累積獎金將於4月27日全數送出。

為進行遊戲下市的準備作業，「大福彩」將從今天（27日）晚間8點05分起停止多期投注及預購服務。另外，今天晚上開獎的「大福彩」頭獎金額預估上看2.3億元，如果今天晚上到4月24日頭獎均未開出，預估4月27日開獎的最後一期頭獎獎金累積將上看3億元。喜歡「大福彩」的彩迷千萬要把握下市前的最後2個月的機會！