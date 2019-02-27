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經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

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▲經濟部3月中將召開電價審議委員會，考量過去電價凍漲及國際能源飆漲，推估4月起新電價一口氣恐漲3%。（圖／資料照）

▲經濟部3月中將召開電價審議委員會，考量過去電價凍漲及國際能源飆漲，推估4月起新電價一口氣恐漲3%。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

經濟部將在3月中召開電價審議委員會，由於去年9月讓電價「凍漲」，因此電價維持去年4月以來的級距，不過隨國際能源價格飆漲，推估3月電價上漲的可能性相當高，而且一漲就是3%的天花板上限。

經濟部在去年9月召開去年度第二次電價審議委員會，要決定從去年10月開始到今年3月的電價，由於去年夏季接連遭遇大雨，部份地區淹水民眾受苦，經濟部因此宣布「電價凍漲」來穩定物價，因此整體電價從去年4月實施至今都沒有調整。

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由於國際能源價格不斷飆漲，相關的原油價格也漲上每桶70美元，代表國際上對能源需求量大，價格維持在高點，且去年電價該漲而未漲，因此今年電價審議委員會就必須面對從去年累積的漲幅，但受限電價一次調漲有3%的天花板上限，因此這次漲價，最多也只能漲3%。

值得注意的是，去年經濟部提出想把夏月電價提前1個月實施，經濟部長沈榮津昨天（26日）表示，夏月電價提前會影響許多行業，因此實施就要相當小心，據傳相關實施內容在經濟部內部討論已經「胎死腹中」。

另外考量到明年1月即將進行總統大選，因此今年可能3月宣告電價調漲3%，9月電價「凍漲」的可能性相當高，過去電業法設立全年電價6%的漲幅天花板，也未曾使用過。

▼經濟部3月中將召開電價審議委員會，考量過去電價凍漲及國際能源飆漲，推估4月起新電價一口氣恐漲3%。（圖／資料照）

▲經濟部3月中將召開電價審議委員會，考量過去電價凍漲及國際能源飆漲，推估4月起新電價一口氣恐漲3%。（圖／資料照）

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關鍵字：電價,凍漲,經濟部,電價審議委員會,能源價格,油價,能源局,台電

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