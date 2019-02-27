228長假前夕賣壓不輕　台指期翻紅終場小漲10點收10362點

▲4天連假在即，市場觀望氣氛較濃，台股期現貨今天同步陷入平盤附近震盪。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

228連續假期即將來到，加上MSCI調整權重盤後生效，市場觀望氣氛較濃，台股期現貨今（27）日呈現震盪走勢，台股終場僅小跌2.38點，收在10389.17點，成交量1331億元，月線連2紅，台指期尾盤則收小紅，上漲10點，以10362點作收，成交量8萬3415口。

台股今天呈現狹幅震盪，指數一度飛越10400點關卡，不過隨後在蘋概三雄走勢疲乏下，投資人轉趨觀望態度，最低一度來到10343.56點，所幸尾盤爆出280億大量，終場小跌2.38點，以10389.17點作收，漲幅0.02%，成交量1331.36億元。

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台指期昨天追價意願謹慎，期現貨創下1個多月以來單日最大逆價差，今天皆在平盤附近震盪，盤勢順利由黑翻紅，電子期指尾盤下跌0.14%%，金融期指則上漲0.54%，終場小漲10點，以10362點作收，成交量8萬3415口，仍站不回10400點關卡。

法人表示，MSCI調整在今天盤後生效，台股成交量遞增動作，不過距離年線僅差不到百點，指數越往上走，壓力也將越大，投資人在選股方面，可觀察近期類股輪漲，如遊戲、食品族群，以及2月營收表現不錯的個股也可留意。