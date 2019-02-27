景美夜市開出刮刮樂千萬頭獎　50歲小兒麻痺攤販老闆售出

▲景美夜市攤販老闆劉金安賣出刮刮樂開出千萬頭獎。（圖／台彩提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩今天(27日)表示，今年春節前發行的刮刮樂「1000萬大贏家」頭獎1000萬已有民眾幸運刮出！該張刮中頭獎1000萬元的刮刮樂，是由固定在台北市景美夜市賣刮刮樂的攤販售出，該攤販老闆年約50多歲，小時候得了小兒麻痺，賣刮刮樂已經18年，終開出千萬頭獎非常興奮。

刮刮樂「1000萬大贏家」頭獎1000萬有民眾幸運刮出，台彩表示，依據中獎人兌獎時提供的資訊，該張刮中頭獎1000萬元的刮刮樂，是由固定在台北市景美夜市銷售刮刮樂的遊走型攤販劉金安售出，創下有史以來刮刮樂遊走型攤販售出的最大獎。

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老闆劉金安年約50多歲，賣刮刮樂已經18年，小時候得了小兒麻痺，原本在景美夜市裡擺攤販賣零食，之後開始改賣刮刮樂，雖然在夜市擺攤賣刮刮樂得靠天吃飯，天氣好才能出來賣，夜市人潮也不固定，生意有好有壞，不過還能夠自食其力賣刮刮樂。

當台彩通知劉金安他所銷售的刮刮樂刮出1000萬元大獎的時候，他當下非常興奮！他說，在2015年過年期間也曾經有客人現場在攤位上刮出面額2000元刮刮樂的100萬元金，沒想到今年又幸運售出刮刮樂「1000大贏家」的千萬頭獎，非常的興奮，沒想到自己可以賣出全台第一個千萬大獎。

台彩公司總經理蔡國基昨晚特別前往景美夜市向劉金安當面道賀，還致贈錦旗作為紀念。

▼ 攤販老闆劉金安賣出刮刮樂開出千萬頭獎。（圖／台彩提供）