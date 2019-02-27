影／大成集團斥資15億元購地　擴大麵粉事業佈局

記者林淑慧／台北報導

今年原物料預料將上漲，大成集團發佈最新公告，將斥資15.71億元向國豐實業購買位於桃園楊梅的土地及廠房設備，交易最快將在第一季完成交割；至於購地目的，大成主管指出，將作為旗下國成麵粉後續拓產規劃使用。

大成集團表示，這次向國豐實業購置的土地，包括位於桃園楊梅的土地，面積達8955坪，以及另一處土地與廠房設備，面積為6060坪。

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▲大成集團董事長韓家宇表示，看好消費食品市場持續成長，大成將持續投資台灣。（圖／記者林淑慧攝）

國內白肉雞龍頭大成集團，近期加碼投資看旺台灣。大成集團董事長韓家宇上月表示，看好消費食品市場持續成長，將在嘉義斥資24億元興建全新的食品加工廠，最快2020年完工投產，也規劃在嘉義徵才300名員工，鼓勵雲嘉南子弟返「嘉」就業。

「各界對於食品安全愈來愈重視，大成必須站出來面對消費者，」韓家宇指出，大成是國內肉雞與飼料的龍頭企業，以農畜產業起家向來低調，近年則針對零售市場拓展餐飲、加工食品，且積極打自有品牌，董事會也決定加碼投資興建新的食品加工廠，以及擴大麵粉廠產線，讓消費者能享受到安心的食品。

大成表示，嘉義新廠是一座符合工業4.0，並運用MES及SAP系統並採用高效益連續式生產設備生產的食品工廠，未來落成後預計雇用300位員工，目前規劃以嘉義在地員工為主，以提高地方就業機會，未來食品廠入駐產業園區，將帶動附近的附屬產業。