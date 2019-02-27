2月消費者信心指數全面走揚　投資股票時機連2升創8個月新高

▲調查發現，投資股票時機連2個月呈現上升走勢，一舉創下8個月以來新高水準。（示意圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布2月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.69點，與1月相較上升1.06點，連續2個呈現上升走勢，同時6項指標全面走揚，其中又以「未來半年投資股票時機」漲幅最大，一舉創下8個月以來新高水準。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布2月消費者信心指數（CCI）調查，其中上升幅度最為顯著的是指標是「未來半年投資股票時機」，總數95.6點，較上月上升1.8點，創下8個月以來新高點，再者是「未來半年國內經濟景氣」，總數83.95點，較上月上升1.15點，改寫44個月以來新高。

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上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，這次調查結果為48.1點與上月的47.05上升1.05點，上升幅度第四、第五的指標「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果依序為90.85點及89.50點，其中未來半年家庭經濟狀況，一舉創下歷史次高水準。

▲儘管全球景氣放緩，吳大任認為，台商回流帶動下，國內經濟呈現「外冷內熱」的情勢。（示意圖／記者湯興漢攝）

至於上升幅度最小的是「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.15點，較上個月調查結果上升0.5點。從絕對水準來看，6項指標中僅有未來半年國內就業機會偏向樂觀，其他皆為悲觀指標。此外，子指標分數在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.35點，較上月的調查結果上升，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也過同步呈現樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任表示，本月未來半年投資股票時機升幅最為顯著，主要是反映美中貿易戰朝向樂觀發展，加上國際股市大漲，一般民眾對景氣感受主要來自股市表現，因此股市走揚，對整體經濟感受也會好些。

吳大任進一步指出，全球經濟放緩，台灣出口表現逐漸不理想，不過在台商回流議題發酵下，國內經濟呈現外冷內熱的情況。