　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

2月消費者信心指數全面走揚　投資股票時機連2升創8個月新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲調查發現，投資股票時機連2個月呈現上升走勢，一舉創下8個月以來新高水準。（示意圖／翻攝自網路）

記者紀佳妘／台北報導

中央大學台經中心今（27）日公布2月消費者信心指數（CCI）調查的總數為84.69點，與1月相較上升1.06點，連續2個呈現上升走勢，同時6項指標全面走揚，其中又以「未來半年投資股票時機」漲幅最大，一舉創下8個月以來新高水準。

中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布2月消費者信心指數（CCI）調查，其中上升幅度最為顯著的是指標是「未來半年投資股票時機」，總數95.6點，較上月上升1.8點，創下8個月以來新高點，再者是「未來半年國內經濟景氣」，總數83.95點，較上月上升1.15點，改寫44個月以來新高。

請繼續往下閱讀...

上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，這次調查結果為48.1點與上月的47.05上升1.05點，上升幅度第四、第五的指標「未來半年購買耐久性財貨時機」、「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果依序為90.85點及89.50點，其中未來半年家庭經濟狀況，一舉創下歷史次高水準。

▲▼永康商圈街景,日韓觀光客,小吃,自由行,團客,老外,歇業店面,人潮,拍照留念,上海高記。（圖／記者湯興漢攝）

▲儘管全球景氣放緩，吳大任認為，台商回流帶動下，國內經濟呈現「外冷內熱」的情勢。（示意圖／記者湯興漢攝）

至於上升幅度最小的是「未來半年國內就業機會」，本月調查為100.15點，較上個月調查結果上升0.5點。從絕對水準來看，6項指標中僅有未來半年國內就業機會偏向樂觀，其他皆為悲觀指標。此外，子指標分數在100至200間屬於偏向樂觀，若分數在0至100間屬於偏向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標，本月調查結果為130.35點，較上月的調查結果上升，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；「預期健康狀況」指標也過同步呈現樂觀。

中央大學台灣經濟發展研究中心研究員吳大任表示，本月未來半年投資股票時機升幅最為顯著，主要是反映美中貿易戰朝向樂觀發展，加上國際股市大漲，一般民眾對景氣感受主要來自股市表現，因此股市走揚，對整體經濟感受也會好些。

吳大任進一步指出，全球經濟放緩，台灣出口表現逐漸不理想，不過在台商回流議題發酵下，國內經濟呈現外冷內熱的情況。

ET快訊
快訊／空軍S70C尾旋翼斷裂　降落擦撞廢棄崗亭
20:00竹北鬧區送肉粽！「只到溪邊」引恐慌　里長：一定坐車

關鍵字：中央大學,消費者信心指數,股票,吳大任,台商,CCI

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

1月失業率3.64%創8月以來最低　季調失業率連2升景氣趨緩還得再看看

台灣去年這4大行業「薪」情最好　每月總薪資平均破9萬羨煞上班族

加薪有感？2018年國人平均月薪4.1萬　創近18年最大增幅

4成4上班族想當網紅拚百萬年薪　電玩直播主月工作30小時8萬入袋

金豬年職場開運風水必看！　上班族最忌諱坐這裡、最愛戴它身上

上班族開工最想對老闆說的10句話　「可以不要再加班嗎？」才排第8

你的學校上榜了嗎？2019企業最愛大學排行出爐　台大、中原蟬聯冠軍

過年9天至少花3.5萬！　上班族荷包大失血紅包預算12374元

你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

870萬上班族春節想賺外快　5大熱門打工..「年貨大街銷售人員」才排第3

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

228長假前夕賣壓不輕　台指期翻紅終場小漲10點收10362點

景美夜市開出刮刮樂千萬頭獎　50歲小兒麻痺攤販老闆售出

MSCI尾盤爆量280億急拉17.5點　台股逆轉終場僅小跌2.38點　

影／大成集團斥資15億元購地　擴大麵粉事業佈局

2月消費者信心指數全面走揚　投資股票時機連2升創8個月新高

MSCI調高長榮權重　特定買單敲進　股價近五日漲5%

雲端最有錢／不是浪流郎!　他們是財富自由的奶爸

鈀金泡沫要破了？4個月大漲4成　投資人請「繫好安全帶」

9成4上班族年後想跳槽加薪　企業願給主管52K、一般員工33K起跳

台語女歌手在墓園尿尿！　狂道歉「我是來工作的」

鄧超曝光陪老婆逛街的8個內心話　「要走很久很久很久的路」

「公投脫鉤選舉」政院審查有共識！人權不能公投還有爭議

【廣編】「FIN纖氣泡水」清爽暢快　四大超商優惠價上市

再爆降血壓用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

經濟部3月召開電價審議委員會　4月起電價估一口氣漲3%

拾荒婦刮花保時捷板金　網直擊「下跪道歉」轟車主：別囂張

228長假前夕賣壓不輕　台指期翻紅終場小漲10點收10362點

景美夜市開出刮刮樂千萬頭獎　50歲小兒麻痺攤販老闆售出

波音拿下110架飛機採購大單！　川普阮富仲出席簽約儀式

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

財經熱門新聞

台積電2月分紅開獎「他領16萬..

月薪上看70K！製造業徵才旺開..

快訊／大樂透2.49億頭獎落永..

刮刮樂賓士車中獎人現身！　5名..

低薪工作禁面議　薪資範圍拉太大..

陸股啟動瘋牛行情　投資人布局有..

陸半導體新貴相挺台灣RISC-..

敦泰董座：兩殺手級產品重返榮耀

中鋼1月營收逾360億創歷史次..

怕華府不安　英特爾、紫光5G合..

杏國胰臟癌新藥完成美國首位收案

快跟老闆提加薪！企業願給一般員..

搶搭《還願》潮　勞長有話對美心..

申報扶養眉角　一次看

更多熱門

相關新聞

酒駕撞死19歲孝子！台商900萬買命免關

台中一名莊姓台商2年前在苗栗酒駕，撞死正要去超商打工的郭姓男子，且事後還直接回家睡覺，等著警方上門找人。一審時以900萬元達成和解，被判緩刑5年免關；二審時法官認為，莊男讓和樂的家庭破碎，因此改判3年10月，全案可上訴。

巴菲特：「蘋果股價跌愈多我愈喜歡」

陸外商投資法　是否納惠台成看點

陸促內需抗貿戰　台商覓新商機

存股達人投資報酬暴漲88倍 千萬身價全靠台積電

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面