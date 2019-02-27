樂天聯手中磊攻進5G　發表全球首座虛擬型小型基地台

▲左起為中磊董事長王伯元、中磊總經理王煒出席MWC 2019。（圖／中磊電子提供）

記者姚惠茹／台北報導

日本樂天集團與中磊電子（5388）聯合發表全球首座虛擬化小型基地台，結合端對端(end-to-end)雲端原生技術，適用於次世代網路架構，高度優化使用者經驗，成功滿足電信營運商簡易佈署、高效能、彈性擴充且無縫升級至5G的需求。

樂天集團與中磊電子今年在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（Mobile World Congress 2019）共同發表與演示新世代虛擬化小型基地台 ，有利於迎接5G時代來臨，共同創建次世代行動網路，攜手開啟下一波電信服務。

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中磊表示，藉由獨立設計的分佈單元DU (Distributed Unit) 及集中單元CU (Centralized Unit) ，新世代虛擬化小型基地台為行動通訊打造劃時代的全新解決方案，透過強大的集中單元CU計算能力，具有聯合處理和協作無線網路共享能力的虛擬化小型基地台，可隨時視需求進行安裝。

中磊指出，新世代虛擬化小型基地台實現真正端對端(end-to-end)雲端原生技術，不僅大幅度優化網路穩度度，更加速異質網路(heterogeneous network)實現，不僅支援4G LTE，更可透過更新分佈單元DU升級至5G，藉由開放式、虛擬化和分離式RAN（無線接入網絡），電信運營商將可省略傳統基地台的繁複安裝程序，有效節省成本且快速導入。

此外，結合2.4G/5G雙頻Wi-Fi功能，虛擬化小型基地台除可全新建置之外，也可輕鬆取代既有的Wi-Fi AP機，且同步保留Wi-Fi功能，有效節省安裝成本，同時支援網路供電(Power-over-Ethernet)，可輕易安裝於天花板及牆面，適用於家用、商用及工業空間，像公寓、集合式住宅、辦公大樓、購物商場及工廠等。