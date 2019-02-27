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上市公司編列企業社會責任報告書達37%　ESG評比台灣名列前茅

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▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）
▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

截至至去年底，申報2017年度企業社會責任（CSR）報告書的上市公司家數已達345家，占總上市公司家數比重達37%，顯見以專屬報告書揭露非財務資訊，已成為我國重要發展趨勢。證交所表示，自2015年起推動上市公司揭露企業社會責任報告書以來，透過辦理相關教育訓練、推廣宣導及公司治理評鑑制度實施，我國上市公司非財務資訊揭露數量及品質，均有顯著提升。

以編製企業社會責任報告書家數為例，於2015年申報2014年度企業社會責任報告書的上市公司家數達267家，較2014年申報的171家大幅增加；嗣後報告書申報家數逐年成長，至2015年申報2015年度企業社會責任報告書的上市公司家數已占全體上市公司比重超過三成。

證交所表示，上述申報106年度企業社會責任報告書的上市公司中，自願提前採用GRI發布之準則（全球永續性報告協會最新編製指引，依規定自108年起強制採用）編製家數共有204家，佔整體編製家數比重高達59%，且全體申報家數中，有過半數之企業社會責任報告書取得獨立第三方之確信或保證。

請繼續往下閱讀...

證交所認為，除了展現我國企業對永續發展之承諾及非財務資訊揭露的重視，並大幅提升我國資本市場非財務資訊的可比較性及揭露品質。

▲101觀景台。（圖／翻攝自台北101觀景台臉書）
▲我國ESG資訊相關揭露整體得分為亞洲最高分，2018年全球排名為第20名、亞洲第3名。（101示意圖／翻攝自台北101觀景台臉書）

證交所強調，除了非財務資訊揭露，我國上市公司的環境、社會、治理（ESG）績效表現在國際上評比也獲肯定，亞洲公司治理協會（ACGA）發布的CG Watch 2018之調查中，我國ESG資訊相關揭露整體得分為亞洲最高分，在RobecoSAM國家永續發展評比中，2018年全球排名為第20名、亞洲第3名。

截至2019年1月，三大指數公司的ESG新興市場指數中，台灣在道瓊永續新興市場指數（DJSI EM）及FTSE4Good新興市場指數權重皆名列第一（分別為29%及19.27%），MSCI新興市場ESG領導者指數（MSCI EM ESG Leader）權重為第二高（14.13%），顯示我國在非財務資訊揭露不僅已與國際接軌，ESG績效表現也獲得專業研究、投資諮詢等機構之高度評價。

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關鍵字：上市公司,ESG,CSR,企業社會責任,證交所

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