台指期漲逾30點穩步向10400點挺進　電子、金融期指攜手向前衝

▲美股4大指數小幅收跌，台指期小漲開出，穩步向10400點關卡挺進。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判尚未出爐，投資人縮手觀望，美股4大指數全面收黑，亞股則漲跌互見，台指期今（27）日一開盤向上攻堅，電子期指、金融期指齊揚，早盤漲逾30點，蓄勢向10400點關卡挺進。

市場靜待美中貿易談判結果，加上美國經濟數據好壞不一，美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業平均指數終場下跌33.97點，跌幅0.13%，收26057.98點；那斯達克指數也跌5.16點，跌幅0.07%，以7549.3點作收；標準普爾500指數收低2.21點，跌幅0.08%，報2793.9點；費城半導體指數尾盤下挫9.37點，跌幅0.68%，收1366.58點。

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台股期現貨漲勢暫歇，台股周二狹幅震盪，指數最低一度來到10368.86點，隨後盤勢順利由黑翻紅，終場小漲0.62點，以10391.55點作收，10400點得而復失，成交量1393億元，三大法人合計買超38.61億元，其中自營商賣超4.34億元，投信賣超4.94億元，外資及陸資買超47.89億元。

台指期昨天震盪收黑，指數整場在平盤上下游走，尾盤難以紅盤作收，終場下跌11點，以10355點作收，與現貨相較，逆價差36.55點，成交量10萬522口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加997口至3萬2248口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加996口至6萬384口。