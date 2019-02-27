MSCI權重調整今生效　台股早盤多空交戰指數狹幅震盪　



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股昨日收小跌，明晟（MSCI）調高權重今（27）日將生效，雖然台股被調高權重，但權王台積電卻遭調降，以及228長假在即，台積電早盤承壓跌0.2%，台股集中市場加權指數開盤小跌5.74點，以10,385.81點開出；但多空方交戰激烈，在水泥、汽車、生技、航運等傳產股走揚下，指數隨即又翻紅，目前最高來到10,403.05點、最低在10,385.81點。

MSCI公布本季相關指數調整，這次台股三大指數權重皆獲調升，台積電權重遭降最多，金管會表示，若依被動式規模估算，預估台股此次權重調升，將為台股帶入約1.27億美元（約新台幣39億元）資金活水，今天收盤生效。

本次MSCI調整，台股共調升四檔台股權重，包括上海商銀、南亞科、長榮航、長榮海。觀察這四檔台股最近的表現，三大法人近五日都是買超，以上海商銀獲2.2萬張買超最多、股價表現則以長榮最優，近五日漲5%。



投資人關注好壞參半的經濟數據和企業消息，許多人持觀望態度，等待美中貿易談判等問題明朗化。道瓊工業指數收跌33.97點或0.13%，報26,057.98點；標普500指數下跌2.21點或0.08%，報2,793.9點；那斯達克指數收跌5.16點或0.07%，報7,549.30點。

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法人表示，今天面臨MSCI將生效和228連假，預料多方持續攻高的力量仍不會太強，且本周月線即將向上突破半年線，隨著指數逼近10,481點年線關卡，台股短期可能震盪整理，靜待整理滾量，短線以個股表現為主。

證交所提醒投資人，由於2月28日為和平紀念日，台股將28日至3月1日（周五）休市二天，不交易也不交割。

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