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怕美國政府不安　英特爾、紫光5G合作終止

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▲▼英特爾示意圖,intel。（圖／路透社）

▲英特爾（intel）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

據日媒報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）與中國大陸第二大行動晶片製造商紫光展銳（Unisoc）的5G數據晶片合作破局，主因是擔心技術轉移會引來美國政府的不安。

據《日經亞洲評論》報導，英特爾在去年曾與紫光展銳達成協議，兩者將進行合作，使該公司能更夠打進龐大的中國大陸數據晶片市場。北京政府方面相當重視這次的合作，因為欲建立本土晶片產業，與英特爾的合作相當重要。

請繼續往下閱讀...

但合作談不到一年，在西班牙巴塞隆納舉行的MWC 2019展覽會中，英特爾5G戰略和計劃辦公室總經理Robert Topol就宣布該公司最近才決定終止與紫光展銳的合作，「我們共同決定不再合作」。報導分析，這代表美國長期以來抑制中國大陸高科技發展的策略奏效。

消息人士認為，這與美國和中國大陸之間的貿易戰脫不了關係，「這段合作是由已經離開公司的前英特爾執行長Brian Krzanich所促成的，但現階段考量到美中兩國關係的緊張，英特爾一直擔心與有中國大陸政府支持背景的公司合作會讓美國當局感到不安。」至於英特爾在2014年以15億美元收購紫光展銳20％股權一事，Robert Topol向日經透露，英特爾對紫光展銳的投資不會因此生變。

但結束這段合作關係對紫光展銳來說非常不利，該公司具有中國大陸政府的投資背景，原先預期透過與英特爾在技術方面的合作，能夠縮短該公司與高通（Qualcomm）、聯發科的技術距離；英特爾則希望透過與紫光展銳的合作，順勢推展長期落後的中國大陸數據晶片業務，但最終皆事與願違。

市場諮詢公司CINNO的分析師Sean Yang認為，英特爾結束與紫光展銳的合作並非什麼大事，因為英特爾仍能繼續透過與其他中國大陸的潛在廠商合作來拓展市場。但對紫光展銳來說，他們是失去快速學習新技術的機會。

紫光展銳方面拒絕對與英特爾結束合作關係一事發表評論。

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關鍵字：英特爾,紫光,美國政府,5G,數據晶片

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