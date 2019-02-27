京城銀董座短短一席話　謝金河：透露很多投資內涵

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河26日在臉書發文指出，在投資市場上，很多投資老行家在重要時刻，關鍵一句話，往往透露了很多投資內涵。

謝金河舉例，像是26日京城銀行董事長戴誠志說的「今年台股站在萬點以上的時間會比萬點以下長」，這樣短短的一句話，就讓人有寬廣的思考空間。此外，戴誠志認為今年是選舉年，因此政府除了照顧農民也會照顧股民。

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謝金河表示，戴誠志是從投資債券起家，這些年來，他把逐漸被邊緣化的台南中小企業銀行整頓起來，並改名京城銀行，年年皆交出漂亮成績單。前年他更拿下台紙的經營權，過去台紙股價經常在面額下，如今慢慢站上廿元，這正是為股東創造價值的典範。

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

他也提到，去年華映宣布重整，戴誠志第二天就宣布京城銀行借給華映的16.4億元全部提列呆帳損失，為了懲罰自己踩地雷，他不領年終獎金。謝金河認為，戴誠志這個動作與大同林家夫婦毀棄價值，形成強烈對比。

另一個例子則是新任券商公會理事長賀鳴珩，去年在股市巨大跌勢中，他率先點出台股明年走台灣行情，他認為高殖利率的公司會受到青睞，看起來很有先見之明。投資老行家這類在關鍵時刻的一句話，通常都會留給大家想像空間。此外，像是今年初，劉泰英也曾說，美中貿易戰若是惡化，台股恐會跌到6000點，也讓大家嚇一跳。股神巴菲特也常在重要時刻，用很簡單的語言表達他的投資觀點。

謝金河認為，這種投資高手沒有博大精深的理論，但關鍵時刻一句話，卻往往能直搗核心。