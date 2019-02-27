台積電2月分紅開獎「他稅前領16萬」　鄉民幫算：年薪200萬

▲網友在PTT發文聲稱台積電2月分紅有人可以領到16萬元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

台積電（2330）本月19日才公告將配發現金股利10元，以及471億元的獎金。一名網友26日在PTT發文表示，有位朋友在台積電上班，2月分紅稅前就領了16W（萬）；其他網友看完也好奇算了算，發現原PO的朋友年薪大約200萬元，忍不住留言調侃，「5月再問朋友一次，分紅應該直接砍半了。」

網友在PTT以「GG開獎」為題PO文，內容提到，這個消息是從朋友那裡聽來的，「領了2月分紅稅前16W！算一算除以底薪3個多月！太神啦」。雖然只有簡短幾句話，但還是引起網友討論，畢竟台積電員工分紅能拿多少，向來都是外界關注的焦點之一。

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▲台積電為台灣的標竿企業，分紅多少自然也是外界關注的焦點之一。（圖／達志影像／美聯社）

有網友看完原PO的文章推算，如果這位朋友2月領了16萬的分紅，換算一下年薪大概是200萬元，「加班多報些的話，有機會破300（萬）」、「感覺越發越少」、「5月再問朋友一次，分紅應該直接砍半了」；也有網友提到，最近有些開獎文總是PO出沒多久就自刪，「上一篇也有類似的，但自刪，看這篇能撐多久」。

不過，雖然這篇開獎文的內容尚未獲得證實，但其實本月19日台積電曾召開董事會，宣布第四季獲得每股2元現金股利，總計每股可獲得10元現金股利，核准現金獎金471億4008萬元。財經專家黃世聰分析，「市場預估今年配發的股息落在8.5到9元左右的水準，台積電每位員工平均分紅，大約可以拿到109.62萬元。」比起去年107萬元多了2萬元，讓不少一般上班族相當羨慕。