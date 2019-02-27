月薪上看70K！製造業徵才夯開缺3.3萬　電子零組件業缺最大

▲根據統計，製造業今年1月開徵3.3萬人，較去年12月成長13.18%。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

受惠新興科技應用拓展與智慧化需求續增的影響，帶動科技大廠的徵才需求，今年1月製造業新登記求才人數為3萬3227人，較去年12月增加13.18%，其中又以電子零組件製造業職缺增加最多，成長率高達23.18%，不少企業紛紛祭出高薪搶才。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，今年1月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬6458人，較上月成長16.55%，新登記求才人數為9萬861人，較去年12月大增20.3%，求供倍數為1.61倍，換句話說，平均每一位求職者有1.61個工作機會。發展署表示，1月求才、求職人數均有明顯成長，顯見農曆年前徵才廠商與求職者就已經展開積極卡位的動作。

請繼續往下閱讀...

在廠商徵才方面，1月高達9成5的行業徵才均為正成長，整體月增幅達20.3%，又以「製造業」的徵才人數增加最多，1月的新登記求才人數為3萬3227人，較去年12月增加13.18%，推估這波製造業徵才的回溫，主要是受到「電子零組件製造業」、「塑膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「電力設備及配備製造業」的帶動，而「電子零組件製造業」的職缺增加最多，成長率為23.18%。

▲ 農曆年前後向來是轉職高峰期，發展署表示，1月無論是求才或求職人數，皆有明顯成長。（示意圖／記者張一中攝）

另從電子零組件業來看，欣興電子、頎邦科技、日月光半導體、矽品精密等已經展開搶人大作戰，其中欣興電子正積極招募製程工程師、產品工程師、品保工程師、設備技術工程師等多樣職缺，製程工程師月薪更上看7萬元；日月光半導體急徵50名設備助理工程師，月薪4萬3000元至5萬3000元之間。

此外，南亞塑膠釋出130個職缺，職缺涵蓋機械保養員、工安／環保人員、化工操作員等，而半導體設備大廠群浤科技也釋出85名品管工程師及35名製造工程師等職缺，要找工作的民眾不妨把握機會。