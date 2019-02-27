　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

月薪上看70K！製造業徵才夯開缺3.3萬　電子零組件業缺最大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼製造業。（圖／CFP）

▲根據統計，製造業今年1月開徵3.3萬人，較去年12月成長13.18%。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

受惠新興科技應用拓展與智慧化需求續增的影響，帶動科技大廠的徵才需求，今年1月製造業新登記求才人數為3萬3227人，較去年12月增加13.18%，其中又以電子零組件製造業職缺增加最多，成長率高達23.18%，不少企業紛紛祭出高薪搶才。

根據勞動部勞動力發展署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，今年1月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬6458人，較上月成長16.55%，新登記求才人數為9萬861人，較去年12月大增20.3%，求供倍數為1.61倍，換句話說，平均每一位求職者有1.61個工作機會。發展署表示，1月求才、求職人數均有明顯成長，顯見農曆年前徵才廠商與求職者就已經展開積極卡位的動作。

請繼續往下閱讀...

在廠商徵才方面，1月高達9成5的行業徵才均為正成長，整體月增幅達20.3%，又以「製造業」的徵才人數增加最多，1月的新登記求才人數為3萬3227人，較去年12月增加13.18%，推估這波製造業徵才的回溫，主要是受到「電子零組件製造業」、「塑膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「電力設備及配備製造業」的帶動，而「電子零組件製造業」的職缺增加最多，成長率為23.18%。

▲▼求職者,新鮮人,講座 。（資料照／記者張一中攝）

▲ 農曆年前後向來是轉職高峰期，發展署表示，1月無論是求才或求職人數，皆有明顯成長。（示意圖／記者張一中攝）

另從電子零組件業來看，欣興電子、頎邦科技、日月光半導體、矽品精密等已經展開搶人大作戰，其中欣興電子正積極招募製程工程師、產品工程師、品保工程師、設備技術工程師等多樣職缺，製程工程師月薪更上看7萬元；日月光半導體急徵50名設備助理工程師，月薪4萬3000元至5萬3000元之間。

此外，南亞塑膠釋出130個職缺，職缺涵蓋機械保養員、工安／環保人員、化工操作員等，而半導體設備大廠群浤科技也釋出85名品管工程師及35名製造工程師等職缺，要找工作的民眾不妨把握機會。

ET快訊
修杰楷400萬特斯拉座椅全純白！BO妞一個動作爸爸網友嚇到心
張景嵐爆分手小煜！「想說服他追隨妙禪」毀了3年情
小鋼砲議員偷情美艷助理13年！扶不了正燒炭尋短　腦缺氧智力剩
「春遊補助」4月上路！住宿不分年齡每人現省500　全台皆適用
川普專機抵達越南！「川金二會」27日正式登場

關鍵字：電子業,職缺,勞動部,勞動力發展署,工作,薪資,徵才,求職

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

月薪低於4萬揭露範圍太大「有寫跟沒寫一樣」　勞部研擬1招來解套

勞工小心白繳！6家職業工會積欠勞保費　被拒給付權益全泡湯

223補班好厭世！　上班族出勤薪水算法讓你一次就搞懂

勞動部硬起來發函給交通部　「輔導」華航防止對機師秋後算帳

爸媽有福了！養2名未滿3歲小孩　兩人可同時請育嬰假

「最低工資法」草案這2點各界意見多　最快5月送行政院審議

機師罷工拋訴求禁止秋後算帳　學者看見「華航的傲慢」不給承諾

桃機廣告不小心掛反菲律賓國旗變「戰爭中」　勞動部道歉了

機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

機師罷工喊外籍副機師禁升訓　勞部：從精神上來說，不該區別待遇

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　 相機螢幕疑反射「接吻畫面」

月薪上看70K！製造業徵才夯開缺3.3萬　電子零組件業缺最大

台積電2月分紅開獎「他稅前領16萬」　鄉民幫算：年薪200萬

美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

台灣RISC-V產業聯盟成立　陸半導體新貴戴偉民任理事長　

中鋼1月營收逾360億創歷史次高　第二季調漲盤價可期

「癌中之王」佔美癌症死因第2大　杏國胰臟癌新藥完成首位收案

月薪低於4萬揭露範圍太大「有寫跟沒寫一樣」　勞部研擬1招來解套

敦泰董座：歷經最艱苦一年　兩殺手級產品重返榮耀

緊跟《還願》時事梗...　阿春部長寫給美心爸爸一封信

瑩碩布局大陸一致性評價有成　廣州藥商里程碑金入帳

把握今天好天氣！　228連假冷氣團擾北台「周四降8℃」

無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

正妹綠黨工被「手伸進內褲抓臀」！老長工：我精子很厲害　對質錄音檔曝光

吃宵夜變胖都在唬人！　專家：因為你吃錯食物

月薪上看70K！製造業徵才夯開缺3.3萬　電子零組件業缺最大

《祝你忌日快樂》第三集有譜　死亡輪迴還有新梗

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

裝潢蟑螂詐遍北台灣20年　千人受害「拿錢不開工」栽了

吳敦義：重返執政將改良「砍太深」年改　力拚拿下國會60席

新北晚間驚傳火警！平頭男浴火「踏血腳印」逃生

財經熱門新聞

低薪工作禁面議　薪資範圍拉太大..

台積電2月分紅開獎「他領16萬..

陸股啟動瘋牛行情　投資人布局有..

快訊／大樂透2.49億頭獎落永..

陸半導體新貴任RISC-V產業..

刮刮樂賓士車中獎人現身！　5名..

中鋼1月營收逾360億創歷史次..

杏國胰臟癌新藥完成美國首位收案

敦泰董座：兩殺手級產品重返榮耀

搶搭《還願》潮　勞長有話對美心..

統一發票200元增開2組　中獎..

大同市場派股東呼籲公司派停止處..

面板產業逆風　友達財務健康做好..

保全幫ATM補鈔領逾50萬元現..

更多熱門

相關新聞

低薪工作禁面議　薪資範圍拉太大挨轟

《就業服務法》新制去年11月底正式上路，企業刊登職缺若未滿4萬元，雇主應公開揭示或告知求職者薪資範圍，禁止寫「面議」2個字，不過外界質疑雇主故意拉高薪資範圍來規避，讓求職者直呼根本是法律漏洞，有寫跟沒寫一樣。勞動部表示，從施行迄今確實有民眾陳情，薪資範圍過大是否合法，因此研擬以行政指導的方式，讓薪資範圍能夠訂得更為明確。

搶搭《還願》潮　勞長有話對美心爸爸說

1月失業率3.64%創8月以來最低

修車工快遠離它　小心肺癌找上身　

只要在家追劇一年　就能拿140萬工資

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎漏餡

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

吳子嘉：我跟你幹到底　繼續爆料趙家寶

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面