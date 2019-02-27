台灣RISC-V產業聯盟成立　陸半導體新貴戴偉民任理事長　

▲台灣RISC-V產業聯盟籌備處將在3月7日舉辦聯盟成立大會。（示意圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

為讓台灣資通訊產業進入AIoT（人工智慧+物聯網）客製化設計核心，並從嵌入式CPU開放架構上切入商用市場，在台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)規劃執行下，台灣RISC-V產業聯盟籌備處將在3月7日舉辦聯盟成立大會，並由大陸半導體新貴、芯原微電子（Verisilicon）董事長戴偉民擔任聯盟首屆理事長。

當日同步舉辦RISC-V開放架構與AIoT應用技術研討會，希望透過產、學、研三方合作方式，共同協助將RISC-V開放架構導入台灣，並串聯海內外RISC-V生態系資源，讓台灣資通訊產業在AIoT應用上，成為重要核心解決方案供應鏈之一。

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市調機構Gartner預測，2020年將有超過200億個物聯網(IoT)裝置連上網路，每一個IoT裝置都需要使用到低功耗嵌入式CPU晶片，而AI相關應用也需要嵌入式CPU進行端點運算，才能建構起完整的AIoT應用，而RISC-V核心加上端點運算IP，將成為低功耗AIoT應用最佳解決方案。

台灣RISC-V產業聯盟籌備處表示，3月7日舉辦成立大會時，將同步辦理RISC-V開放架構研討會，邀請力晶董事長黃崇仁、晶心科技總經理林志明、芯原微董事長戴偉民、嵌譯科技總經理張元銘、力晶科技副總陳冠州以及交通大學李鎮宜教授等專家，針對RISC-V兩岸市場現況、RISC-V產業生態系、RISC-V與AI架構技術應用、RISC-V在AIoT應用等議題，進行專題演講，並於現場進行產業交流。