　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台灣RISC-V產業聯盟成立　陸半導體新貴戴偉民任理事長　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼半導體示意圖。（示意圖／CFP）

▲台灣RISC-V產業聯盟籌備處將在3月7日舉辦聯盟成立大會。（示意圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

為讓台灣資通訊產業進入AIoT（人工智慧+物聯網）客製化設計核心，並從嵌入式CPU開放架構上切入商用市場，在台灣物聯網產業技術協會(TwIoTA)規劃執行下，台灣RISC-V產業聯盟籌備處將在3月7日舉辦聯盟成立大會，並由大陸半導體新貴、芯原微電子（Verisilicon）董事長戴偉民擔任聯盟首屆理事長。

當日同步舉辦RISC-V開放架構與AIoT應用技術研討會，希望透過產、學、研三方合作方式，共同協助將RISC-V開放架構導入台灣，並串聯海內外RISC-V生態系資源，讓台灣資通訊產業在AIoT應用上，成為重要核心解決方案供應鏈之一。

請繼續往下閱讀...

市調機構Gartner預測，2020年將有超過200億個物聯網(IoT)裝置連上網路，每一個IoT裝置都需要使用到低功耗嵌入式CPU晶片，而AI相關應用也需要嵌入式CPU進行端點運算，才能建構起完整的AIoT應用，而RISC-V核心加上端點運算IP，將成為低功耗AIoT應用最佳解決方案。

台灣RISC-V產業聯盟籌備處表示，3月7日舉辦成立大會時，將同步辦理RISC-V開放架構研討會，邀請力晶董事長黃崇仁、晶心科技總經理林志明、芯原微董事長戴偉民、嵌譯科技總經理張元銘、力晶科技副總陳冠州以及交通大學李鎮宜教授等專家，針對RISC-V兩岸市場現況、RISC-V產業生態系、RISC-V與AI架構技術應用、RISC-V在AIoT應用等議題，進行專題演講，並於現場進行產業交流。

ET快訊
「春遊補助」4月上路！住宿不分年齡每人現省500　全台皆適用
川普專機抵達越南！「川金二會」27日正式登場

關鍵字：產業聯盟,電腦公會,芯原微電子,力晶科技,晶心科技

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

台灣RISC-V產業聯盟成立　陸半導體新貴戴偉民任理事長　

中鋼1月營收逾360億創歷史次高　第二季調漲盤價可期

「癌中之王」佔美癌症死因第2大　杏國胰臟癌新藥完成首位收案

月薪低於4萬揭露範圍太大「有寫跟沒寫一樣」　勞部研擬1招來解套

敦泰董座：歷經最艱苦一年　兩殺手級產品重返榮耀

緊跟《還願》時事梗...　阿春部長寫給美心爸爸一封信

瑩碩布局大陸一致性評價有成　廣州藥商里程碑金入帳

快訊／終結5連槓！大樂透2.49億頭獎落永和　幸運兒一注獨得

納保法有效果　財部反擊陳冲「納稅人很好拿錢」之說

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　 相機螢幕疑反射「接吻畫面」

美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

台灣RISC-V產業聯盟成立　陸半導體新貴戴偉民任理事長　

中鋼1月營收逾360億創歷史次高　第二季調漲盤價可期

「癌中之王」佔美癌症死因第2大　杏國胰臟癌新藥完成首位收案

月薪低於4萬揭露範圍太大「有寫跟沒寫一樣」　勞部研擬1招來解套

敦泰董座：歷經最艱苦一年　兩殺手級產品重返榮耀

緊跟《還願》時事梗...　阿春部長寫給美心爸爸一封信

瑩碩布局大陸一致性評價有成　廣州藥商里程碑金入帳

快訊／終結5連槓！大樂透2.49億頭獎落永和　幸運兒一注獨得

納保法有效果　財部反擊陳冲「納稅人很好拿錢」之說

賤嘴死侍話超多！《名偵探皮卡丘》正式預告「伊布藍眼睛」帥炸

南部男「月薪5萬」超自豪！台北妹「1句話質疑」嗆翻…他秒懷疑人生

性醜聞纏身！勞凱利德國演唱會被取消　律師：會向法院爭取演出

硬起來幹到底！吳子嘉「反彈超大」怒吼民進黨：你踢到馬蜂窩了

快訊／貨車國道翻覆躺護欄　目擊駕駛驚呆：SHXT！好多馬鈴薯

粉絲慘摔割傷臉！女星心疼哭了「親自陪跑3家醫院」　滿手沾血：沒關係，我來

大專足聯／台體一度落後再扳平　江信隆掉淚：原本以為會輸

大專足聯／PK4球沒擋下銘傳無緣4強　門將落淚：有輸過沒怕過

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

新北晚間驚傳火警！平頭男浴火「踏血腳印」逃生

財經熱門新聞

快訊／大樂透2.49億頭獎落永..

低薪工作禁面議　薪資範圍拉太大..

刮刮樂賓士車中獎人現身！　5名..

敦泰董座：兩殺手級產品重返榮耀

統一發票200元增開2組　中獎..

陸半導體新貴任RISC-V產業..

杏國胰臟癌新藥完成美國首位收案

搶搭《還願》潮　勞長有話對美心..

中鋼1月營收逾360億創歷史次..

陸股啟動瘋牛行情　投資人布局有..

大同市場派股東呼籲公司派停止處..

瑩碩布局大陸　廣州藥商里程碑金..

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

缺電問題若不解決　恐重創半導體發展

民進黨政府力推「2025年非核家園」目標，但隨著時序入夏季，用電量屢創高峰，電力備轉容量率掉到6%，企業紛紛提出擔憂跳電、缺電的疑慮。而力晶科技創辦人黃崇仁更示警，台灣的電力供給問題，恐怕重創台灣半導體產業發展。

智慧城市展設教育專區　27日登場

彰銀統籌　力晶科技250億聯貸案簽約完成

宏碁在府城設智慧停車　北市府洽談中

宏碁在府城設智慧停車　北市府洽談中

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

蛇蠍女剁骨分屍！倒楣屋主賠半生積蓄

中山北留鮮紅血柱　男遭自小客破頭

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

還願竟借鏡禁忌關鍵字　一搜秒吐

她剖腹產子只拿臍帶血　醫揭殘忍真相傻眼

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

窮人的高速公路！西濱快年底全線通車

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面