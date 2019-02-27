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美中貿易談判大放利多！陸股噴漲掀起瘋牛行情　投資人布局有訣竅

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▲▼股市。（圖／CFP）

▲美中貿易談判進展順利，市場樂觀情緒高漲，帶動國際股市掀起慶祝行情。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節開紅盤以來，在美股上漲、市場量能回溫及MSCI調升權重等正面因素激勵，台、陸股分別創本波反彈以來高點，另受美中貿易談判朝向正面發展，上證、深圳指數全面噴漲逾5%，成交量爆出破1兆元人民幣，法人表示，受到大陸官方持續推出利好政策、美中貿易談判進展順利，有助提升投資人信心及亞股資金量能，陸股也可望持續高檔區間整理趨勢向上。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，政策面觀察，近期中美貿易談判順利，美國總統川普頻頻釋出貿易談判進展順利，並延長貿易戰休兵期限。此外，中美雙方草擬協議綱要以終結貿易戰，並傳出3月中旬川習將進行會面，達成最終貿易協議。

請繼續往下閱讀...

另從籌碼面觀察，截至2月19日，滬深港通淨流入A股資金已接近1000億元人民幣，超過上季度外資流入的總和，其中1月就淨流入逾600億元人民幣，創下歷史新高。MSCI擴大納入A股結果3月1日即將揭曉，林永祥指出，國際指數公司包括富時羅素、標普道瓊斯也可望跟進納入A股，年初外資「搶跑效應」明顯，成為推升行情的主要力道。

美中貿易談判在重要議題上取得實質進展，延長美國對大陸商品加徵關稅的期限，陸股周一全面飆漲，上證指數一天大漲逾5%，一舉登上2900點整數關卡，滬深兩市漲勢也不遑多讓，成交量更是爆出1.04兆元人民幣，吸引資金湧進陸股。

林永祥進一步分析，大陸開啟降準腳步挹注市場資金，凸顯中國經濟疑慮，不過近期貿易戰略微緩解，已使人民幣由貶轉升，由於美國與大陸央行貨幣政策皆朝寬鬆趨勢，有利資金動能持續回籠。

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關鍵字：陸股,美中貿易戰,關稅,人民幣,央行,貨幣,外資,A股,MSCI

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