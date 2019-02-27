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商辦大樓的無聊經濟再拓新藍海　醫院、賣場也能淘金

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▲▼分眾傳媒董事長林昱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲等電梯的空檔，往往是最無聊的時間，當面前有一台電視，即使播放的是廣告，也會吸引一群人觀看（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

在大樓等電梯的空檔很無聊嗎？現在很多商辦一樓大廳電梯口常見擺放一台液晶電視，隨著廣告不停輪播，告訴你有哪些促銷優惠、或是又有什麼新商品上市，這樣的電梯電視聯播網目前遍佈全台935棟商辦大樓，分眾傳媒董事長林昱認為，未來甚至連醫院、百貨、賣場等場域都能進駐，商機無限。

在數位、傳統等媒體佔據下，分眾傳媒還是能從破碎化時間找到機會，例如等電梯的空檔，儘管許多人習慣拿出手機打發時間，但滑沒幾下就要準備上樓，此時就是廣告宣傳的最佳時機，而從人潮來往、頻繁進出的所在來看，想要吸引注意力觀看的最好地方就在「大樓電梯口」；利用這樣的特性，分眾傳媒打破舊有電視規則，把電梯電視聯播網佈局在上班族必經場域，在每小時5檔次廣告、每12分鐘輪播一次情況下，進而提升廣告商品觸及率，加深消費大眾的印象。

請繼續往下閱讀...

▲▼分眾傳媒董事長林昱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲電梯電視除了播放商業廣告，還可把地震警報、重要新聞等內容置入，提供更多元訊息。

說穿了，分眾傳媒搶攻的正是無聊經濟，即使是1、2分鐘，也有機會變成黃金空檔。目前分眾傳媒進駐第一選擇為商辦大樓，瞄準的是具有最強購買力的廣大上班族，而統計在北中南合作的935棟商辦大樓，所接觸到的上班族就多達385萬人；林昱觀察，日常用品、品牌及促銷優惠等商品最能刺激購買慾望，其中以吃喝、化妝日用、遊戲3大類別最熱門。

林昱說，雖然電梯電視常見裝置於商辦大樓，住宅、醫院、飯店、百貨、賣場等也是未來可擴大應用的場域，例如置入於賣場空間，能促使消費者增加預算以外的採購；或是在醫院針對特殊族群進行適切的廣告訊息對話。而對廣告主來說，投放廣告可以更有效益，能夠分區、分時段精準播出，預算不會被白白浪費。

林昱也提到，目前電梯電視積極投入建置成聯播網，期望今年能逐步完成，屆時將能增加更多元內容，除了商業廣告之外，還能看到地震警報、重要新聞、生活時事、跑馬訊息、大樓公告等訊息，假使頻寬能夠解決，也可以進行直播。

▲▼分眾傳媒董事長林昱專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林昱認為，分眾傳媒可以做的很多元，包括協助樓宇朝智慧生活邁進。

此外，林昱表示，分眾傳媒不只著力於電梯電視聯播網，提供樓宇租金收益、上刊優惠、購物優惠、新聞報導、廣告新品搶先體驗、即時新知等服務，有鑒於電梯資訊平台在國外早就是主流，未來服務將擴大到智慧生活層面，而最貼近大樓用戶的其中一項就是做停車管理系統，透過共享停車App，讓「閒置」車位可以有效被利用，透過相關應用，可望為合作戶協助爭取亞太智慧樓宇發展協會認證。

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關鍵字：分眾傳媒,廣告,電梯,商辦大樓,廣告媒體

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