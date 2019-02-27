廣告主預算下在大樓電梯口　搶著打發上班族候梯的無聊空檔

▲想抓住上班族的「眼球」，大樓電梯口是傳達廣告訊息的最好所在，把等電梯的無聊空檔轉化成商機。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

等電梯的時間很短暫，即使再久，也不過幾分鐘，對一群準備上樓的人來說，這是一個能暫時放空的無聊空檔，但在廣告主眼中卻是充滿商機，尤其人們停下腳步的「大樓電梯口」，是眼球聚焦，最能獲得注意力觀看的地方。

根據尼爾森統計，每人每日搭乘電梯次數達4.6次，每次平均59秒。嗅到其中商機興起的分眾傳媒，打破舊有電視規則，把電視廣告訊息佈局在上班族必經場域，提供不同於數位、傳統等媒體的傳播渠道，最常見的就是在電梯門旁裝設螢幕，利用頻繁搭乘電梯及候梯的空檔，每小時5檔次播放廣告，12分鐘輪播一次，藉此提升對廣告商品的印象與喜好度，尼爾森資料也顯示，一週對分眾聯播網接觸率達89.8%，看到同一檔廣告達2.1次。

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▲在上班族每天頻繁進出的電梯旁裝上電視播放廣告，可以加深對商品的印象。

目前國內唯一經營商辦大樓廣告媒體的分眾傳媒，董事長林昱認為，分眾傳媒有3大核心特色，由於等待時間往往會感到無聊，因此廣告內容必須好看、有價值；螢幕安裝位置在視線正前方最好，容易被看到；目標消費族群要有共同特質，例如裝設在商辦大樓，瞄準的就是購買力強的上班族們。

分眾傳媒的電梯電視聯播網現遍佈全台近千棟商辦大樓，接觸超過2,7000家企業，服務範圍主要在台北、新北、台中、高雄，其中又以雙北共計超過700棟合作大樓最多，當中不乏與宏泰、新光、國泰、遠雄等知名集團合作；由於傳播對象鎖定消費力高、對訊息需求高的白領族群，從現在佈局來看，統計可接觸到多達385萬上班族。

▲分眾傳媒創立於2005年，是目前全台最大的商辦大樓廣告媒體通路。

林昱說，分眾傳媒一開始經營很辛苦，因競爭者多，前兩年是處於虧損狀態，在慢慢做起來變成獨大之後，2009年才開始賺錢，而除了做電梯電視，每天有60檔次廣告播放，也發揮創意在電梯門貼/框架/天花板、化妝室/茶水間等做廣告，像是在廁所內放產品試用；另外也在大樓利用午間時段舉辦商展活動，找來Showgirl發送東西和上班族互動，印象最深的其中一個案例，是某知名品牌衛生紙連續10天、每天在不同棟大樓辦活動提供產品體驗以及促銷優惠，結果吸引上班族團購，最後計算衛生紙賣出金額一共有120、130萬元。

另一案例廣告主為品牌香水，分眾傳媒設計在固定空間裡以定時定量的方式自動噴灑香水，提供嗅覺的創新體驗，結果獲得多數人好評，而平時在百貨專櫃才賣100多瓶的香水，因為商品可以直接與消費者接觸溝通，帶動銷量往上衝，因此賣了1千多瓶。

▲分眾傳媒董事長林昱指出，商辦大樓能夠發揮創意廣告宣傳的空間很多，光是一個電梯，裡外就有很多運用能讓商品實際置入，另外像是各樓層化妝室、茶水間等，也都能創造產品體驗，或是舉辦商展活動製造話題。

「以前是要拜託人家來上廣告，現在是人家主動來問」，林昱提到，過往廣告主的預算都是以數位、電視或戶外為優先，但在發現分眾傳媒讓商品被看見的機率更高、效果更好之後，想要投放廣告的意願和詢問度也變高，觀察大概從3、4年前開始有了變化，廣告經常呈現滿檔狀態。

林昱觀察，偏愛透過分眾傳媒投放廣告與消費大眾溝通的業者類別，前3大類主要是吃喝、化妝日用、遊戲，前2者一直是熱門類別，遊戲則是以手遊為居多；而從消費者角度來看，品牌產品、日常必用品、優惠商品則是更能刺激購買慾望。