月薪低於4萬揭露範圍太大「有寫跟沒寫一樣」　勞部研擬1招來解套

▲《就業服務法》修正案上路近3個月，若月薪未達4萬須公開，不得再寫「薪資面議」，否則雇主可依法開罰6萬到30萬元。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

《就業服務法》新制從去年11月底正式上路，企業刊登職缺若未滿4萬元，雇主應公開揭示或告知求職者薪資範圍，禁止寫「面議」2個字，不過外界質疑雇主故意拉高薪資範圍來規避，讓求職者直呼「根本是法律漏洞，有寫跟沒寫一樣」。勞動部表示，從施行迄今確實有民眾陳情，薪資範圍過大是否合法，因此研擬以行政指導的方式，讓薪資範圍能夠訂得更為明確。

求職者在應徵工作時，許多工作薪資都寫「面議」2個字，不過《就業服務法》修正案上路迄今約3個月，勞動部勞動力發展署組長陳世昌表示，目前爭議較大的問題在於薪資禁止面議，要求接露範圍，但法律並未明訂範圍，因此曾接獲20多件陳情，質疑薪資範圍拉太大。

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陳世昌表示，為讓雇主將薪資上下限訂得更明確，正在研擬發行政指導，舉例來說，在填寫製造業作業員的職缺時，將提供格式建議雇主標註是日薪、月薪、時薪或按件計酬，若雇主不清楚薪資水準，也可到勞動部的職類別薪資調查動態查詢系統等查詢。

另從「台灣就業通」網站資料觀察，陳世昌說，自《就業服務法》修正案通過後，當時4萬以下面議的職缺已全面下架，進行全面性盤點，每筆資料皆依規定揭露。此外，目前「職缺區間」中位數為3000元，換句話說，有一半以上的職缺，薪資區間的上限與下限是在3000元以下，至於平均值因容易受兩邊極端影響，因此平均數為5000元。