緊跟《還願》時事梗...　阿春部長寫給美心爸爸一封信

▲勞動部搶搭《還願》時事梗，提供失業勞工各種補助津貼及就業服務等管道，宣導相關政策。（圖／取自勞動部官方粉絲團）

財經中心／綜合報導

台灣赤燭遊戲公司所製作的《還願》，上市後好評不斷，許多網紅、政治人物紛紛開直播玩遊戲，勞動部也跟上這股風潮，以「杜先生...阿春部長有些話想跟您說」為題在臉書PO文，阿春部長更向遊戲主角杜豐于（美心爸爸）喊話，「一時的職場不如意，可以藉由政府資源重新振作，不要再逼美心唱歌了啦！」特地整理失業勞工保障權益手冊，陪他度過難關。

勞動部今（26）日在臉書官方粉絲團PO文，寫下給杜豐于先生一封信，一時的職場不如意，可以藉由政府資源重新振作，希望不要再逼美心唱歌，同時勞動部還替他整理「失業勞工保障權益手冊」，內容不但包含各種補助津貼的申請管道，同時也提供各種就業服務與職業訓練，協助早日重返職場。

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勞動部也提醒，「男主外、女主內」的觀念已經落伍了，妻子在職場有很好的發展，丈夫從事家務照顧孩子，也是很好的模式，最後文末署名「勞動部阿春部長」。此外，這篇貼文最後還特別HashTag「希望還願早日重新上架」。

PO文一出後引發不少人討論，有網友打趣地說，「阿春部長有跟到副院長！」不過也有一名工程師認為，「有跟上時事蠻特別的，可是很危險，感覺會把自己放在火上烤...」甚至也有上班族直言，「如果有搭熱潮，覺得蠻有創意的，但覺得一般長輩可能會看不懂吧！」