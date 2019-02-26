「癌中之王」佔美癌症死因第2大　杏國胰臟癌新藥完成首位收案

▲杏國新藥。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）今天（26日）宣布SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗在美國完成首位受試者收案，杏國表示，美國居全球新藥產業領先地位，2018年核准上市新藥數量創下歷史新高，且近年獲批新藥以癌症及罕見疾病用藥居多，期待SB05PC可加快收案，盡速推動在美國上市。

胰臟癌是公認「癌中之王」，即使近年癌症的治療大幅進步，胰臟癌仍然是預後最差的癌症之一，根據世界衛生組織（WHO）統計，美國是全球胰臟癌新增病患及死亡人數第二高的國家，均僅次於大陸，光是2018年美國就新增胰臟癌病患約有5萬人，胰臟癌在癌症發生率中排名第11，然而2018年胰臟癌死亡人數約4.5萬人，高居癌症死因的第二大。

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▲美國是全球胰臟癌新增病患及死亡人數第二高的國家 。（圖／資料畫面）

杏國新藥表示，美國是全球新藥法規的領導者，醫療支出也居全球之冠，SB05PC取得美國食品藥品監督管理局（FDA）的胰臟癌孤兒藥認證資格（ODD）並獲准執行三期臨床試驗，在首位受試者收案之後，期望後續能加速收案，盡快在美國上市。

此外，對於杏國而言，SB05PC重點布局胰臟癌發生率相對高、病患擁有高度經濟能力的歐美地區，可創造更高的市場價值，全球對胰臟癌新藥需求若渴，胰臟癌市場預期龐大，根據Market Research Engine報告指出，2021年全球胰臟癌市場將成長至130億美元。

杏國新藥指出，胰臟癌的現有藥物仍無法有效提升整體存活率，是嚴重未被滿足的醫療需求（unmet medical need），目前胰臟癌有許多臨床研究正在進行中。FOLFIRINOX是目前胰臟癌治療整體存活率最長的一線藥物，近年已蔚為主流藥物，SB05PC是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX一線治療失敗後的主要二線用藥，合併治療後約可延長整體存活期達13.7個月，優於現有藥品表現。

SB05PC已通過美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國核准執行三期臨床試驗，並分別取得歐洲藥品管理局（EMA）及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格（ODD），更在去年初申請突破性治療（Breakthrough Designation）認定，根據二期臨床試驗的結果，SB05PC不僅有效增加病人整體存活期且副作用低，可維持病患生活品質，杏國對推動SB05PC治療胰臟癌新藥的研發與上市深具信心並樂觀期待。