瑩碩布局大陸一致性評價有成　廣州藥商里程碑金入帳

▲瑩碩布局大陸一致性評價有成。（圖／翻攝瑩碩生技官網）

記者姚惠茹／台北報導

瑩碩生技（6677）今天（26日）表示，收到大陸廣州HC公司第一期里程碑金，正式啟動雙方簽署的三項藥品開發合作協議，截至目前為止，瑩碩累計已與6家大陸客戶完成簽訂18項產品藥物開發合作協議，布局大陸一致性評價市場今年將進入收成期。

廣州HC是一家專注高價值學名藥研發與產銷的公司，並擁有全國銷售通路網，這次就是以加速完成一致性評價為目標，首次與瑩碩展開互惠合作，雙方將共同開發二項心血管藥物與一項兒科呼吸道用藥，這三項藥物目前在大陸的年銷售總額達人民幣105億元，並透過這次的技術合作奠基良好互動，未來能擴大開展深度的合作關係。

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瑩碩指出，大陸政府自啟動醫改計畫、推動學名藥的一致性評價政策以來，當地藥廠紛紛加快腳步爭取個別藥物前三家取得一致性評價，因為對於相同品項藥物若通過一致性評價的廠商超過三家，那麼無論中央或地方的集中採購與公開招標就不會再選用未通過一致性評價的品種，意味著大陸學名藥市場已經開展淘汰賽，且在時間與名額的雙重壓力下，大家都想競奪前三席次。

瑩碩表示，「一致性評價」在中國學名藥市場掀起巨大的重新洗牌效應，只要廠商有心加入戰局，都有機會積極爭取，關鍵就在於「領證速度」，因此潛在商機不小。

瑩碩指出，這次與廣州HC公司的合作模式是由瑩碩進行產品研發與技術輔導授權，HC公司負責藥品在大陸地區註冊事宜，以及未來的生產與銷售，根據這次合作協議瑩碩可望享有包括產品開發的授權金、里程碑金及後續產品銷售分潤等挹注。