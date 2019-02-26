納保法有效果　財部反擊陳冲「納稅人很好拿錢」之說

▲病後首度公開露面的陳冲，關心納保法以及認為應該要修法。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(26）日表示，針對前行政院長陳冲提出，納稅者權利保護法是在保護「稅捐」，對納稅人沒有任何好處及「納稅人很好拿錢」等說法，顯有誤解。

納稅者權利保護法2017年12月28日施行，用意在落實保障賦稅人權，維護人民基本生存權利，實現公平課稅及嚴守程序正義，重要實施成效，主要成效有三：

請繼續往下閱讀...

一，保障民眾基本生活不被課稅：「納稅者權利保護法施行細則」規定，基本生活費之比較基準為免稅額、標準(或列舉)扣除額及身心障礙、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資特別扣除額，並於今年5月申報綜合所得稅時適用，預估受益戶數177.45萬戶，減稅利益55.39億元。

二，設置納稅者權利保護官，協助納稅者與稅捐稽徵機關進行稅務爭議之溝通、協調及受理納稅者申訴、陳情等事項：截至去年底，受理納稅者權利保護案件共303件，受理案件類型以稅捐爭議溝通協調案件為主計221件，占整體受理案件73%，已辦結217件，其中210件未賡續提起行政救濟，未提起行政救濟比率達97%，顯示大部分納稅者接受納稅者權利保護官所為處理結果。

三、為落實正當法律程序：保障納稅者在接受稅捐稽徵機關調查時陳述的任意性，得於告知後，要求稅捐稽徵機關或自行為錄音、錄影，必要時，並得調閱上開錄音、錄影檔案，確保稅捐稽徵機關依法行政及保障納稅者權益。

財政部表示，為落實納稅者權利保護法的立法意旨，將積極督促各稅捐稽徵機關秉持依法行政，依職權查明課稅事實及正當法律程序調查證據，並加強租稅宣導及法制教育訓練，營造徵納雙贏的成果。