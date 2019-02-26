不限保險公司　凱基信用卡繳保費12期0利率或現金回饋

▲凱基銀行推出刷保費可以分期或者現金回饋1%。（圖／銀行提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

對於個人或家庭而言，保險費可以說是一筆固定開銷，除了以現金繳納或帳戶扣繳，凱基銀行建議，其實還可以善用信用卡支付保費，有效分散財務負擔。

凱基銀行信用卡即日起至3月底，推出刷保費分期零利率優惠，單筆刷3,000元以上可享6期0利率、單筆6,000元以上可享12期0利率，刷保費滿1萬5,000元以上時若不想分期，則可選擇加碼1%現金回饋，含原卡片權益後的現金回饋上限為1,000元。

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以刷卡繳交6萬元的保費為例，卡友可選擇享有最高12期0利率、每期僅需繳納5,000元且0利息；或是可選擇拿回600元的加碼現金回饋。不限定保險公司、也不指定保單類型，幫助卡友輕鬆構築人生風險防護網，避免出現因一時財務調度困難而被迫中斷保險保障的窘境發生。

凱基銀行表示，一般說來保險費的繳納有月繳、季繳或年繳等三種期別，通常選擇月繳的保費大約會比年繳多出5.6%，以年繳保費10萬元來看，月繳12次保費約等於10.56萬元、相較年繳10萬元多出5,600元的保費，但是透過信用卡分期0利率來看了，就可以省下5000多元的費用，又可以享受分期減輕負擔好ㄔㄨ。

建議在財務規劃許可的情況下，宜優先選擇年繳保費，以節省費用，但若擔心自身無法一次支付大筆年繳保費，不妨善用銀行所提供的刷卡優惠，選擇提供可以分期零利率、或消費後可直接回饋刷卡金的信用卡，以達到平均分攤支出、或享有現金回饋等好處。

用凱基卡刷保費分期，正常按月繳款是不會衍生其他費用，不過銀行業者表示，不是每一張保單都接受刷卡繳費，例如躉繳型的儲蓄險等，有些保險公司就會拒絕用信用卡繳費，所以民眾刷保費前建議要跟保險公司確認，免得面臨金額不足的情況。