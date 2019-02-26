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氣泡水成市場新寵　泰山：「市場三年成長11倍！」推草莓新口味搶市

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▲泰山氣泡水Cheers熱銷，也進軍連鎖飲料店現做氣泡飲。（圖／業者提供）

▲泰山氣泡水Cheers熱銷，也進軍連鎖飲料店現做氣泡飲。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

在近年的飲料市場，「氣泡水」竄起成為新寵兒，帶旺泰山、黑松、可口可樂等大廠營運，泰山企業行銷群副總經理雷松清今（26）日表示，泰山氣泡水自2016年上市至今，市場規模從8000萬元成長了11倍，今年則再推出草莓新口味，搶攻上看9億元年產值的氣泡商機。

根據OKmart統計，2018年氣泡水商品支數大幅成長，在水產品品項產比達三成，是2017年的二倍。氣泡水、茶飲品的業績，則較2017年成長2.5成，占整體飲料業績四成，創近五年來最高。

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泰山企業行銷群副總經理雷松清表示，台灣的包裝飲用水包含鹼性水、純水等，市場規模約90億元，氣泡水的後市仍有很大的成長空間，因此吸引各大飲料廠前撲後繼投入。

雷松清指出，氣泡水機在台灣推廣多年，消費者逐漸認識氣泡水的好處，泰山從中發現商機，但當時氣泡水存在著進口品牌價格昂貴、通路鋪貨不廣取得不易，加上玻璃瓶裝不好攜帶等痛點，決定投入產品開發。

泰山2016年首次推出Cheers氣泡水後，成功帶動飲料營收大幅成長，今年再接再厲推出草莓新口味，除了擴大在氣泡水的銷售市占，更持續帶動氣泡水熱銷，成為各飲料廠兵家必爭之地。

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關鍵字：泰山,氣泡水,Cheers

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