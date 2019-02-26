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股民開心！聖暉擬發現金股利15元　殖利率達7.7％

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▲▼半導體無塵室。（圖／記者張煌仁攝）

中美貿易影響，東南亞擴廠有增溫態勢。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

無塵室機電工程大廠聖暉（5536）今(26)日召開董事會，通過對去年盈餘擬配發現金股利每股15元，以發布今日(26)的收盤價195元計算，殖利率高達7.7％。

聖暉今日同時通過去年財報稅後純益10.49億元，每股稅後純益達19.52元，創下歷史新高紀錄，聖暉表示，去年因IFRS15新準則適用調增保留盈餘約6,000萬，若加計此部份，每股稅後純益應更加亮眼。

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聖暉也提送子公司未來預計於大陸申請掛牌議案，聖暉於中國之子公司蘇州聖暉係為快速拓展大陸業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力，預計未來於大陸申請掛牌，蘇州聖暉如能順利完成上市程序，有望對公司形象及業務帶來正面效益，並提升聖暉轉投資價值。

聖暉表示，子公司於大陸送件申請最快時程預計在明年，會視整理發展情況調整，首要仍以公司健全體質，重視公司治理、人才培育及永續發展為目標。

聖暉去年獲利創年度新高紀錄，主要是半導體、電子零組件及光電面板產業客戶營收貢獻明顯，中國大陸隨著中美貿易戰議題逐漸明朗，台灣市場隨著廠商回流建廠及多產業的特性，而東南亞擴產需求也有增溫的趨勢，2019年仍可望持平或微幅成長。

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