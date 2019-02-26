大同70億賣土城住宅用地　股東批誰給了這麼大膽子

▲大同公司新北市土城區員和段土地由和碩開發得標。（圖／仲量聯行提供）

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）子公司尚志資產今天（26日）公開標售新北市土城區6080坪住宅，最後由和碩開發以總價70.78億元標取得，溢價率49％，成交總價登上今年台灣不動產界最大一筆的土地交易，對此，大同股東呼籲公司派停止出售資產。

尚志資產委託美商仲量聯行公開標售，大同旗下位於新北市土城，佔地6080坪的住宅用地，今天下午由和碩開發標得，引發市場派股東質疑「每周一賣」，根本是將大同百年基業一點一滴付諸流水，因此市場派股東呼籲大同公司停止出售資產。

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▲大同工會召開記者會懇請金管會嚴查不法陸資。（圖／記者劉姵呈攝）

同時，股東提出今天大同也以公會名義，召開記者會，要求主管機關嚴抓陸資，為員工權益把關，質疑若真要捍衛員工權益，又何來左手賣資產圖利陸資，右手摸頭的言行不一作為，如何能讓員工及股東信服。

股東強調，日前證交所要求大同公司採取4大措施，務必重新「審慎」評估投資及處分任一不動產事項，但大同依舊決議公開標售新北市土城員和段土地，以及台北市中山區長安段土地與地上建物，質疑是誰給大同這麼大膽子無視公權力，並假正義打陸資，卻又將心血資產雙手捧著給陸資，倒不如蓋房子賺錢，才是真正為股東和員工著想。

另外，大同公司昨天代子公司尚志資產公告資金貸事宜，新增資金貸金額22億元，理由為因應華映及綠能衝擊，為提高點其現金流動性、因應大同營運資金需求，尚志資產以持有芙蓉大樓產權「質押借款」，並將部分資金「貸與」母公司，質疑為什麼母公司缺錢缺到要子公司來資助，還讓子公司變母公司的債主。

最後，市場派股東再度呼籲大同公司，停止恣意出售資產，並籲請主管機關應更積極查核，莫「放任」百年企業敗壞，給全體股東、員工一個公正交代。

不過隨後證交所回應，當初發函最主要是外界對於該公司有所質疑，因此要求該公司要賣土地時必須要提交到審計委員會討論，且要提出評估計畫理由，之後再將資料送件證交所備查。並不是要求大同公司不能賣，土地要不要賣仍是要由董事會決議，證交所則是會等資料送齊全之後，再去看討論過程是否有瑕疵。