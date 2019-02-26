銀行董座看台股　萬點以上的日子比萬點以下多

▲京城銀董事長戴誠志。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

京城銀今（26）日召開去年營運成果說明會，京城銀行董事長戴誠志表示，因為明年是選舉年，政府除了照顧農民也會照顧股民，就他所看，今年在萬點以上的日子會多於萬點以下的日子。

京城銀今日舉行去年營運成果說明會，而京城銀董事會通過分發1.5元的現金股利，以京城銀今日收盤價31.4元的來算，殖利率有4.7%。在金融類股裡面，殖利率表現相當亮眼。

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由於京城銀行去年採到華映的地雷，認列了17億元的損失，整體稅後純益為28.78億元，每股稅後純益為2.51元；此外，京城銀行對於綠能的曝險也有28、29億元，因此對於華映與綠能的處分也成為法說會的焦點。

根據了解，台銀下周也將再度開債權人會議，目前華映因為福建子公司的債務問題，很難走債務協商得路線，只能走重整的路線，不過重整人必須是「值得信賴」，且華映也要提出值得銀行信任的重整計畫。

戴誠志表示，在華映還未出事之前，其實京城銀是比較擔心綠能的，因為以華映、綠能的財報來看，綠能的財報比較令人擔心；戴誠志表示，他曾經向林郭文艷表示希望能三思吧，可能大同集團看到了華映有目前外界看不出的問題，需要重整，其決定具有令人佩服的智慧。

對於台股的看法，戴誠志表示，今年是選舉的前一年，政府應該會照顧股民，所以「萬點以上的日子，會超過萬點以下的日子」，所以他看好台股，不過京城銀目前投資在台股約40億元，投資上還是保守以對。