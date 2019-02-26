核一乾儲訴願台電勝訴　台電：盼讓核一順利除役

▲台電乾儲訴願農委會判新北市要撤回原處分，台電說，願意跟新北市溝通，讓電廠進行除役。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

核一廠1號機去年12月初運轉執照到期進入正式停機，2號機也會在今年7月停機，不過後續讓機組進行退出燃料棒進行除役階段的燃料棒「乾儲設施」，使用執照卻因水保計畫遲遲無法通過執行，過去經過多次訴訟，台電再次贏得農委會判決，要求新北市政府要撤銷原處分，台電說，會盡全力跟新北溝通讓電廠除役。

台電表示，核一乾貯設施是經過原能會認證，水土保持計畫在2010年獲新北市政府核定，台電因施工時配合現場實際地形、提升結構安全而增加地錨數量14根，後續也獲得新北市政府審核通過；但是之後配合地形減少開挖，局部微調邊坡擋土牆施工規劃，並經新北市府要求配合辦理變更第2次設計，送審說明13次、皆遭新北市府退件，至今仍「未施工」，對於新北市府一再強調此案「未按圖施工」才未核定。

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整體事件在新北市府去年4月退回全案不予核定，台電去年5月提出行政訴願，經水保中央主管機關農委會判定新北市府「原處分撤銷」，台電訴願獲勝後，為積極推動核廢處理及電廠實質除役，仍持續配合新北市府對於該設施的水土保持審查。但是去年10月新北市卻以計畫超過2次展延認定全案失效，台電去年11月再度提出訴願救濟，本月獲得農委會判定新北市府原處分撤銷，並指新北市認定展延次數的適用法令有誤，要求新北市府於2個月內另作適法處分。

台電強調，台電注重核能安全的立場與新北市政府始終一致，後續將持續說明溝通，期盼新北市府能依農委會訴願決定結果讓台電盡早取得乾貯水保完工證明，使核一廠用過核燃料早日移出反應爐，順利推動除役作業，台電也會做好核安工作，不會讓核一、二廠成為最終處置場，請新北市民放心。

▼台電乾儲訴願農委會判新北市要撤回原處分，台電說，願意跟新北市溝通，讓電廠進行除役。（圖／台電提供）