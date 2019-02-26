發年終獎金、軍公教加薪　政府向5大行庫貸款金額創新高



▲今年1月政府向五大行庫周轉貸款金額創新高。（示意圖／路透）

記者劉姵呈／綜合報導

年初政府、企業需要發放年終獎金、薪資，又遇到軍公教人員加薪，使1月5大行庫（台銀、土銀、合庫、華南銀及第一銀）新承做周轉金貸款金額一舉跳增928.9億元達到8285.6億元，創下歷史新高，也因新承做周轉金貸款大增，帶動5大行庫整體1月新承做放款金額也飆升到9462.45億元，雙雙皆創下統計以來的新高紀錄。

央行表示，5大行庫1月新增新承做周轉金貸款，幾乎都是因應政府發放年終、薪資及軍公教加薪需求所致。而也因為政府貸款的利率較低，使1月5大行庫新承做周轉金貸款利率大降0.148個百分點到1.165%，新承做周轉金貸款利率也創下歷史新低。

央行表示，往年農曆年都是1月先發薪資，2月發年終，但今年過年長假都擠在2月，因此薪資和年終全都在1月的時候先發放，加上剛好遇到軍公教加薪，使政府向5大行庫借款需求大增。

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而因5大行庫新承做周轉金貸款大增、利率大降，連帶牽動整體1月5大行庫新承做放款利率降到1.245%的歷史新低紀錄，較去年12月大降0.113個百分點，而整體新承做放款金額也較去年12月增加744.89億元到9462.45億元的歷史新高。