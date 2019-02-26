「電網學校」提供百萬獎學金　工研院號招成立「電網人才發展聯盟」

▲工研院結合國內外重量級產學研，共同成立「電網學校暨人才發展聯盟」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

為了維持電力系統穩定，工研院今天（26日）宣布結合25所產學研界重量級企業與學校，共同成立「電網人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金，並邀請國內頂尖產官學研界，開設成立「電網學校」，培育國內電力人才。

根據台灣科學工業園區科學工業同業公會水電氣委員會統計，竹科、中科、南科三大科學園區用電量占全國電量達11.6%，未來5年用電量粗估更將成長79%，供電管理需求大，有業界資深人員感嘆，曾利用知名人力網站尋才，結果都找不到合宜人才，能明顯感受到現階段企業對於電力人才是「求才若渴」。

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工研院長劉文雄表示，工研院去年7月成立「電網管理與現代化策略辦公室」，便積極推動電網管理技術和解決方案，再進一步成立電網學校，並發起人才發展聯盟，就是希望聚集就業誘因來提供培訓資源，吸引更多年輕學子投入電力領域，一同為綠色家園努力，加速台灣達成能源轉型的目標。



台灣電力與能源工程協會理事長盧展南表示，工研院成立「電網學校暨人才發展聯盟」，推動內容包含建立獎學金制度，導引青年投入電力電網產業，並連結學校師資、業界實習與實作資源、職缺等，讓更多人了解電力系統運轉特性與資源。



為補足電力人才缺口，工研院成立「電網人才發展聯盟」，初步已獲得各界響應，包括台電、康舒科技、CIP哥本哈根基礎建設基金、台達電、台灣汽電共生、大同公司、達德能源、健格科技、亞力電機、東元電機、和平電廠、台灣綜合研究院、祥正電機、海龍離岸風電團隊(NPI與玉山合資)、大同大學、台灣電力與能源工程協會、台灣電力企業聯合會、台灣風能協會、台灣智慧型電網產業協會等。

▲工研院成立「電網學校」培養電力專業人才。（圖／翻攝電網學校）

「電網人才發展聯盟」今年將提供逾百萬元獎學金，將在4月與9月進行發放，凡在電網與電力相關科系的學生或參與電網學校的學員等，只要成績達全班前1/3以內或提出相關優異研究報告且經審核通過者，皆有機會獲得6000元至2萬元不等的獎學金。



工研院去年成立「電網學校」後，就結合中山大學、德州大學與台電專業人員，共同開設「十堂課搞懂電力系統課程」用社會教育方式打響知名度，今年更深入規劃一系列職業與學校教育內容，包括電網工程師招募式訓練等，預計培育出的人才，未來將可從事電力系統整合工程師、維運工程師等工作。