水情不樂觀！新竹3月4日開始夜間減壓供水

▲春雨水情不佳，水利署3月份開始實施新竹夜間減壓供水，高雄水情也進入水情稍緊的綠燈。（圖／取自水利署網站）

記者馮建棨／台北報導

由於春雨遲遲無法有效帶給水庫進帳，經濟部今天（26日）召開會議討論，決定從3月4日開始，新竹地區的水情燈號從「水情稍緊」的綠燈轉為轉換「一階限水」夜間減壓供水的黃燈，另外高雄地區因為高屏溪流量減少，因此把水情燈號從「水情正常」的藍燈轉為「水情稍緊」的綠燈。

經濟部今天召開「災害緊急應變小組」會議，經過盤點，新竹地區由於降雨不如預期，為全力協助春耕並提前因應春雨不來的準備，因此調整新竹及高雄地區的水情燈號。

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經濟部說，去年枯水期開始降雨不如預期，桃園以南降雨只有平均的20到60%，近日雖有降雨略為紓解水情，為審慎面對枯水期供水挑戰，將持續採取各項應變措施並滾動檢討，全力調度、全力節水。

經濟部補充，依據中央氣象局預測未來3個月降雨，北部、東半部接近正常、中南部正常偏少，目前北部及中部正值春耕整田插秧期，為稻作生長關鍵期，將視作物需求協助增放水量，全力協助順利完成農民春耕，並兼顧作物生長及用水效率。

經濟部解釋，夜間減壓供水是指離峰及每天晚上10點到隔天早上6點實施自來水減壓供水，對民眾用水影響有限，如果是位在高地或管末地區如有水壓不足，自來水公司提供水車或供水站因應。

▼春雨水情不佳，水利署3月份開始實施新竹夜間減壓供水，高雄水情也進入水情稍緊的綠燈。（圖／取自水利署網站）