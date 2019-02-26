1月失業率3.64%創8月以來最低　季調失業率連2升景氣趨緩還得再看看

▲主計總處最新調查，今年1月失業率3.64%，較上月下降0.02個百分點。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（26）日公布1月失業率3.64%，較上月下降0.02個百分點，創下8個月以來最低水準，經調整季節變動因素後的失業率3.72%，與上月微幅上升0.02個百分點。

根據行政院主計總處公布最新人力資源調查統計發現，1月失業人數為43.4萬人，較去年12月減少2000人，主要是初次尋職失業者減少1000人，對原有工作不滿意而失業者減少2000人，至於工作場所業務緊縮或歇業則增加2000人。

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今年1月月就業人數達1191萬9000人，較上年同期增加8萬人，其中又以服務業增加5000人最多，而農業及工業則同步減少1000人；至於勞動力參與率則為59.09%，較去年同月也上升0.18個百分點。

今年1月失業率為3.64%，失業人數較上月減少2000人。從年輕族群及高學歷者觀察，15歲至19歲者失業率8.55%；20至24歲者11.73%，多為初次尋職，且處於職場調適階段，因此失業率較高；25歲到29歲者失業率達6.29%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經調整季節變動因素後的失業率是最能反映經濟情勢對勞動市場的影響，季調後失業率上月上升0.01個百分點後，本月繼續上升0.02個百分點，也是從2018年8月以來相對高的水準，加上失業人數與失業率降幅不如以往，似乎有一點景氣趨緩現象，不過仍得持續觀察。