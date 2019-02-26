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投審會放行　新光三越赴陸增資及富邦海外拓展

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▲▼經濟部投審會今天核准備查10項重大投資，其中包含新光三越赴陸增資及富邦人壽海外拓展。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部投審會今天核准備查10項重大投資，其中包含新光三越赴陸增資及富邦人壽海外拓展。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部投審會今天（26日）召開委員會討論，會中計核准及備查重大投資案件計10件，其中包含富邦人壽在海外成立投資業務單位、新光三越匯出4.5億在大陸成都及蘇州從事百貨業務。

投審會表示，今天委員會議審議核定僑外投資3件，累積金額2,527萬8,346美元，陸資投資2件337萬3,338美元，對外投資1件6億4,566萬2,229美元，對中國大陸投資4件4億8,533萬1,263美元。

請繼續往下閱讀...

投審會說，這次上市櫃公司對中國大陸投資專案審查案件部分，有新光三越百貨公司申請以對第三地區投資事業債權，分別各以人民幣4億5,000萬元，間接轉增資大陸地區新越百貨（成都）有限公司及新越百貨（蘇州）有限公司，從事百貨業務。

另外建大工業股份有限公司申請以大陸地區投資事業建大環宇（中國）投資有限公司（中控公司）的自有資金美金1億元，轉增資大陸地區投資事業建大橡膠（天津）有限公司，從事汽車內、外胎等產銷業務。

臺灣化學纖維股份有限公司申請以自有外匯匯出美金1億2,116萬元，間接增資大陸地區投資事業台化興業（寧波）有限公司，從事經營聚苯乙烯（PS）、工程塑料（ABS）、對苯二甲酸（PTA）生產及銷售等業務。

▼經濟部投審會今天核准備查10項重大投資，其中包含新光三越赴陸增資及富邦人壽海外拓展。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ ▼經濟部投審會今天核准備查10項重大投資，其中包含新光三越赴陸增資及富邦人壽海外拓展。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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關鍵字：投審會,陸資,新光三越,富邦人壽,建大

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