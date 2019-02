一則貼文代價800億！SEC稱馬斯克違反協議　特斯拉股價聞訊崩

▲SEC稱馬斯克未遵守雙方經法院背書的和解協議。(圖/路透)

財經中心/綜合報導

馬斯克再度陷入招惹監管當局的風波。美國證券管理委員會(SEC)周一(25)表示,電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)未遵守雙方經法院背書的和解協議。特斯拉盤後股價聞訊崩跌5.4%。

馬斯克去年就「下市」風波與SEC達成和解,依照雙方協議,馬斯克推文上傳發布前,必須經過審核。而SEC周一在遞交紐約聯邦法院文件中指出,馬斯克2月19日的一則推文違反了和解協議。該貼文寫道:「特斯拉2011年產量為零,但在2019年將生產約50萬輛汽車。」

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.