一則貼文代價800億！SEC稱馬斯克違反協議　特斯拉股價聞訊崩

▲SEC稱馬斯克未遵守雙方經法院背書的和解協議。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

馬斯克再度陷入招惹監管當局的風波。美國證券管理委員會（SEC）周一（25）表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）未遵守雙方經法院背書的和解協議。特斯拉盤後股價聞訊崩跌5.4%。

馬斯克去年就「下市」風波與SEC達成和解，依照雙方協議，馬斯克推文上傳發布前，必須經過審核。而SEC周一在遞交紐約聯邦法院文件中指出，馬斯克2月19日的一則推文違反了和解協議。該貼文寫道：「特斯拉2011年產量為零，但在2019年將生產約50萬輛汽車。」

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Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) 2019年2月20日

SEC指出，該貼文發布前未取得任何批准，而這則「不正確」的貼文卻已發布給2400多萬人。雖然該則貼文發布後4小時，瑪斯克便改口真正產量約為40萬輛，「原本是想說2019年底產量可能約50萬輛。」馬斯克還在推特替自己辯解說，SEC忘了看特斯拉財報，上面清楚記載35萬到50萬輛，「這下糗了」。

達拉瓦大學約翰溫伯格企管中心主任艾爾森（Charles Elson）指出，馬斯克的舉動將使他面臨新的法律風險，包括被禁止經營特斯拉或任何其他上市公司的可能性。「作為執行長，藐視SEC是很糟的事。馬斯克才剛與SEC和解，才幾個月便又做了類似的事，實在是令人難以置信。」

消息一出後，特斯拉股價盤後交易跌幅高達5.4%，市值蒸發約28.2億美元（約867.7億台幣），該股今年來已下跌近10%。