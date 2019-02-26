光寶科擬配現金股利2.92元　殖利率6.3%

▲光寶副董事長陳廣中。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

光寶科（2301）今（26）日通過去（2018）年度每股配發現金股利2.92。此次配股率提升至85%、現金殖利率達6.3%，維持歷年來一貫高配息股利政策。

光寶科今日舉行去（2018）年第4季法說會，受惠於雲端運算、LED車用照明與消費性電子等市場需求穩定成長，第4季營業額為505億元，銷貨毛利率與營業利益率分別為13.4%與3.7%；本季稅後純益為NT$25億元，每股淨利1.08元，年增10%。

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光寶去年合併營收為2071億元，不含已轉讓之手機相機模組及可攜式機構事業，全年營收年增1%。全年毛利率和營業利潤率分別為13.1%及3.6%，稅後淨利為79.6億元；全年每股稅後盈餘(EPS)為NT$3.42元，年增203%。

從部門來看，光電部門營收佔比達21%；其中，不可見光LED市場需求提升與LED元件市佔率擴增，佐以LED車用照明出貨順暢成長。

資訊產品部門佔整體營收58%，受惠於雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與伺服器機殼出貨持續成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，整體資訊產品營收持續成長。同時儲存裝置佔總營收16%。

展望第一季，在雲端運算、LED元件與LED車用照明以及AI智慧居家設備等核心事業需求增溫下，整體營運表現穩健。