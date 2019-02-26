壹傳媒隔3個月再公告賣資產！將出售高雄印刷廠套現

▲壹傳媒。（圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

台灣蘋果日報母公司壹傳媒25日晚間於港交所公告指出，有可能出售高雄市岡山區的土地和印刷廠，求售價格為新台幣3.1億元，並已簽訂意向書。

壹傳媒25日晚間在港交所發布公告，該公司已經和有意買方簽訂不具法律效力的意向書，內容與有可能出售高雄市岡山區的土地和印刷廠有關，求售價格高達新台幣3.1億元。

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公告中指出，該印刷廠是用於台灣作印刷業務營運的兩項物業之一，但近年由於於印刷業務整體下滑，該物業自 2018 年 4 月以來一直閒置。該公司考慮到現行傳媒行業逐漸數位化，且該公司位於桃園的印刷廠已能應付台灣的印刷業務，因此考慮出售。壹傳媒估計，出售該閒置業務後，該公司每年將能省下約新台幣2070萬元的營運成本。

壹傳媒股票從本月22日上午9時起於港交所停牌，以待發此公告。該公司已於本月26日上午9時復牌。

▼壹傳媒擬出售高雄印刷廠套現。（圖／翻攝港交所公告）

去年去年11月9日香港壹傳媒也曾宣布停牌，當時是為了出售台灣《蘋果日報》位於台北市內湖區的大樓，最後被中信金旗下的台灣人壽以新台幣17.9億元購入，市場因此傳言此出售案跟壹傳媒財務惡化有關。

據了解，去年11月出售的大樓，就是台灣《蘋果日報》跟壹電視所在的大樓，是兩棟一起賣。這兩棟主要是2001年壹傳媒創辦人黎智英來台創辦《蘋果日報》跟《壹週刊》時，用約新台幣3億元買下的。

據香港媒體報導，壹傳媒業績近年不斷惡化，債務明顯受到壓力，截至2018年3月底止年度虧損4.76億元港幣(約18.7億新台幣)，較2017年全年的3.93億港幣(約15.44億新台幣)虧損進一步擴大21%，且未來6年內到期償還的銀行借貸高達4.85億港幣(約19.05億新台幣)，香港的證券分析員也曾多番警告股價還不到最低點。