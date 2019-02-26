黑松搶攻健康商機　推全台第一瓶纖維汽泡水　董座：「市場上看10億！」

▲黑松董事長張斌堂指出，強調健康的FIN纖氣泡水，添加日本專利膳食纖維，每瓶含有7.65克日本專利素材Fibersol-2，約等於3顆蘋果纖維含量。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

老字號飲料大廠黑松公司看好健康商機，董事長張斌堂今（26）日表示，黑松領先日本、推出全台第一款添加膳食纖維的汽泡水，鎖定年齡層25至34歲的年輕客群，搶攻每年上看10億元的汽泡水商機。

近年來，清涼暢快的氣泡水在亞洲及歐美地區快速成長，黑松掌握此趨勢，同時更加入健康的元素，以先進的無菌生產製程，並以領先業界的五道濾淨工法，推出台灣第一瓶添加膳食纖維的FIN纖氣泡水。

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「依據統計，台灣氣泡水市場規模約10億元，跟國外比起來雖然屬於小眾市場，但近年市場成長幅度明顯。」張斌堂說。膳食纖維在歐美食品業是接受度很高的添加物，而日本汽泡水則還沒有添加健康素材者，促使黑松推出全台首款纖維汽泡水搶市。

張斌堂指出，強調健康的FIN纖氣泡水，添加日本專利膳食纖維，每瓶含有7.65克日本專利素材Fibersol-2，約等於3顆蘋果纖維含量，可促進腸道蠕動，纖維進入腸道可幫助消化、抓住油脂不讓腸胃吸收。

黑松表示，汽泡水使用五道濾淨工法，確保品質與消費安心，口感則有碳酸飲料的清涼暢快感，但不添加糖分、無色素及香料，讓消費者更能暢快補充水分、健康無負擔，適合隨時飲用。