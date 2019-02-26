公鯡魚群求偶「集體噴發」　北海道海岸被染成「一片乳白」

【動画付き】春呼ぶ ニシン群来 小樽沿岸で確認

※動画の本編は、どうしん電子版で。https://t.co/tz1RnCWmyO pic.twitter.com/H9RCcwtZq2 — 北海道新聞 (@doshinweb) 2019年2月20日

▲小樽沿岸都被前來繁殖的鯡魚群精液染成一片白色。（圖／小樽市綜合博物館，下同）



國際中心／綜合外電報導

日本北海道小樽市20日上午出現大批鯡魚群前來繁殖，而公鯡魚為了配合母鯡魚產卵，同時在沿岸射精，大量精液瞬間將海邊染成一整片的乳白色海水，而這樣的乳白色奇景更是席捲小樽海岸500公尺。根據當地民眾表示，這樣的現象被稱為「群來（群来，くき）」，已經持續10多年了，此次則是2019年第一次出現該現象。

根據《北海道新聞》報導，北海道小樽市張碓町至船濱町沿岸20日出現鯡魚群聚所造成的乳白色海岸，斷斷續續共計有數公里長，最長的區間更是長達500公尺。北海道立綜合研究機構中央水產試驗場表示，這是鯡魚群2019年首次出現在北海道沿岸，雖然與往年平均時間差不多，但是比起去年晚了20天。另外，同一天在小樽市北部的鹽谷沿岸也出現了相同情形。

小樽的鯡魚捕撈已經在1月10日正式解禁，根據小樽市漁會透露，直到20日為止，鯡魚的漁獲量雖然比起大豐收的前一年同期還少了220噸，僅有120噸，但是進入2月後漁獲量有望能持續增加。此外，此次漁期至3月25日為止。